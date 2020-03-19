Принц Джордж и принцесса Шарлотта переведены на домашнее обучение

6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта учатся в престижной школе Thomas's Battersea. Однако в связи с тем, что учреждение было закрыто в связи с пандемией коронавируса, детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон придется остаться дома.

Однако это не значит, что отпрыски Кембриджей отправятся на незапланированные каникулы. Британская версия издания Hello! сообщает, что ребята все равно будут грызть гранит науки. Посещать школу им для этого не понадобится.

Руководство учебного заведения попросило родителей позаботиться о том, чтобы дети оставались дома. Все предметы будут вестись дистанционно, так что отвертеться от уроков принцу и принцессе точно не получится. Особенно если вспомнить, что Кейт Миддлтон — довольно строгая мама, которая не позволяет наследникам сидеть без дела.