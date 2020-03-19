Принц Джордж и принцесса Шарлотта переведены на домашнее обучение

6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта учатся в престижной школе Thomas's Battersea. Однако в связи с тем, что учреждение было закрыто в связи с пандемией коронавируса, детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон придется остаться дома.
Однако это не значит, что отпрыски Кембриджей отправятся на незапланированные каникулы. Британская версия издания Hello! сообщает, что ребята все равно будут грызть гранит науки. Посещать школу им для этого не понадобится.
Руководство учебного заведения попросило родителей позаботиться о том, чтобы дети оставались дома. Все предметы будут вестись дистанционно, так что отвертеться от уроков принцу и принцессе точно не получится. Особенно если вспомнить, что Кейт Миддлтон — довольно строгая мама, которая не позволяет наследникам сидеть без дела.
Напомним, принцесса Шарлотта впервые села за школьную парту в 2019 году. В свои 4 года девочка занимается французским языком, актерским мастерством, балетом и музыкой. В то время как принц Джордж большое внимание уделяет грамматике, математике, истории и географии. Принц также любит занятия балетом, и из-за этого американская телеведущая даже высмеяла мальчика. Правда, потом извинилась.
19 марта 2020 · ·
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