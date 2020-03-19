Пока Оксана Самойлова держит обиду и злость на мужа и рассказывает подписчикам, что очень переживает из-за того, что не может улететь с детьми обратно в Москву, Джигана все вполне устраивает.

Артист, вернувшись из рехаба, отметил первый месяц жизни сына Давида. Сделал он это весьма специфично: с сигаретой в зубах под рэп-музыку у бассейна.