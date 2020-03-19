Грустный папа: Джиган отметил месяц с рождения сына в одиночестве и клубах никотина

Оксана Самойлова переживает «худший месяц в ее жизни», а Джиган в это время вальяжно отдыхает у бассейна. Идиллия.

Пока Оксана Самойлова держит обиду и злость на мужа и рассказывает подписчикам, что очень переживает из-за того, что не может улететь с детьми обратно в Москву, Джигана все вполне устраивает.

Артист, вернувшись из рехаба, отметил первый месяц жизни сына Давида. Сделал он это весьма специфично: с сигаретой в зубах под рэп-музыку у бассейна.

«Когда у твоего сына днюха! Давиду ровно месяц! Happy Birthday David Denis!» — подписал видео Джиган.

Подписчики такой пассаж Дениса Устименко-Вайнштейна не оценили и даже были крайне возмущены.

«Рехаб что-то не помог», «Фу, какой он стал неприятный», «Бабки портят людей», «Отправьте его обратно в клинику, смотреть противно», — пишут поклонники под этим сомнительным постом.

Напомним, ситуация в семье Джигана и Оксаны Самойловой разгорелась нешуточная. Никто точно не знает, что конкретно произошло, однако известно: 8 марта Самойлова заявила, что «не хочет просыпаться в этот мир». Спустя какое-то время Джиган попал в наркодиспансер в Майами.

По выходе из него он первым делом отправился не к Оксане и четырем детям, в а бар — нужно же отметить возвращение с друзьями!

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Оксана уже заявила, что последний месяц был самым ужасным в ее жизни. А у Джигана, как мы видим, все нормально.

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

6
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  • ему без бороды хорошо!
  • Наконец-то живёт так как хочет, а не напоказ))
  • Какие-то странные комментаторы. Раз бухает и курит, значит, психически болен и надо лечиться? Тогда у нас 2/3 всех мужиков лечить надо😆
  • Какая-то чудо клиника...меньше чем за неделю выличили и выписали....??????Да,он всё время себя так вел,просто спалился..вот и придумал вместе с женушкой,что в больничке засветиться надо..а душа то хочет праздника...вот все и вернулось на круги своя.
  • Ну очень "сахарная"жизнь.А 10 лет типа Самойлова и не подозревала, каков её муж.Занята была-сидела в инете и постила ролики о "сахарной"жизни))
  • чувак брови и бороду перестал красить! гггг ))))

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