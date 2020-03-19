Пока Оксана Самойлова держит обиду и злость на мужа и рассказывает подписчикам, что очень переживает из-за того, что не может улететь с детьми обратно в Москву, Джигана все вполне устраивает.
Артист, вернувшись из рехаба, отметил первый месяц жизни сына Давида. Сделал он это весьма специфично: с сигаретой в зубах под рэп-музыку у бассейна.
«Когда у твоего сына днюха! Давиду ровно месяц! Happy Birthday David Denis!» — подписал видео Джиган.
Подписчики такой пассаж Дениса Устименко-Вайнштейна не оценили и даже были крайне возмущены.
«Рехаб что-то не помог», «Фу, какой он стал неприятный», «Бабки портят людей», «Отправьте его обратно в клинику, смотреть противно», — пишут поклонники под этим сомнительным постом.
Напомним, ситуация в семье Джигана и Оксаны Самойловой разгорелась нешуточная. Никто точно не знает, что конкретно произошло, однако известно: 8 марта Самойлова заявила, что «не хочет просыпаться в этот мир». Спустя какое-то время Джиган попал в наркодиспансер в Майами.
По выходе из него он первым делом отправился не к Оксане и четырем детям, в а бар — нужно же отметить возвращение с друзьями!
Оксана уже заявила, что последний месяц был самым ужасным в ее жизни. А у Джигана, как мы видим, все нормально.
19 марта 2020 · ·
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