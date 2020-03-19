Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о рекомендациях лондонских врачей

40-летняя актриса сообщила, что ей уже становится лучше, и поделилась советами медиков.

Ольга Куриленко

Звезда «Кванта милосердия» на днях разместила новый пост в Инстаграме. Недавно актриса призналась, что уже неделю болеет коронавирусом и находится дома в самоизоляции. Ольга Куриленко рассказала о своем состоянии: что радует, она идет на поправку — от высокой температуры, которая долго не спадала, не осталось и следа.

«Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в Лондоне. Откуда я знаю, что у меня коронавирус? В больнице мне сделали тест, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить обезболивающее при высокой температуре, что я и делала», — сообщила актриса.

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Некоторое время назад у Ольги Куриленко обнаружили коронавирус
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Также Ольга принимала витамины. Она подчеркнула, что не стоит считать их панацеей. «Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: С, Е, D, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Они не лечат коронавирус! Они только могут помочь иммунной системе бороться с инфекцией», — заметила звезда.

«Девушка Бонда» призвала подписчиков относиться к новому заболеванию серьезно. Напомним, что 19 марта стало известно, что в России умерла пациентка, у которой был диагностирован коронавирус.

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
под именем
  • Все комментарии
  • Обезболивающие зачем? Это как у Бони, которая вирус называет бактериями?
  • Уже все все понимают про английску медицину. Анегдоты ходят. Они выписывают либо ибуметин, либо парацетамол. И показывают на компьютере, из интернета фотографии типа вот это у вас такая болезнь) в случае,если не помогают ибуметин и парацетамол они выписывают антибиотики) усё. Я говорю, уже анекдоты ходят)

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