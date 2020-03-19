Также Ольга принимала витамины. Она подчеркнула, что не стоит считать их панацеей. «Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: С, Е, D, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Они не лечат коронавирус! Они только могут помочь иммунной системе бороться с инфекцией», — заметила звезда.

«Девушка Бонда» призвала подписчиков относиться к новому заболеванию серьезно. Напомним, что 19 марта стало известно, что в России умерла пациентка, у которой был диагностирован коронавирус.