Звезда «Кванта милосердия» на днях разместила новый пост в Инстаграме. Недавно актриса призналась, что уже неделю болеет коронавирусом и находится дома в самоизоляции. Ольга Куриленко рассказала о своем состоянии: что радует, она идет на поправку — от высокой температуры, которая долго не спадала, не осталось и следа.
«Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в Лондоне. Откуда я знаю, что у меня коронавирус? В больнице мне сделали тест, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить обезболивающее при высокой температуре, что я и делала», — сообщила актриса.
Также Ольга принимала витамины. Она подчеркнула, что не стоит считать их панацеей. «Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: С, Е, D, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Они не лечат коронавирус! Они только могут помочь иммунной системе бороться с инфекцией», — заметила звезда.
«Девушка Бонда» призвала подписчиков относиться к новому заболеванию серьезно. Напомним, что 19 марта стало известно, что в России умерла пациентка, у которой был диагностирован коронавирус.
19 марта 2020 · ·
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