«Хищница вне конкуренции»: физиогномист заглянул в будущее Алисы Юнусовой

В день рождения Алисы Юнусовой, дочери Тимати и Алены Шишковой и талантливой во всех отношениях девочки, мы решили выяснить, какой же характер прячется за этим милым личиком. Разобраться в этом вопросе нам помогла наш постоянный эксперт, физиогномист Зоя Никитенкова.

В своей жизни Алиса всегда будет сталкиваться с ситуациями, из которых ей придется сделать главный вывод — ничто не дается легко. Высокая врожденная стрессоустойчивость девочке очень пригодится, потому что амбиции и эго уже сейчас проявлены во внешности в самом максимальном градусе.