«Хищница вне конкуренции»: физиогномист заглянул в будущее Алисы Юнусовой

В день рождения Алисы Юнусовой, дочери Тимати и Алены Шишковой и талантливой во всех отношениях девочки, мы решили выяснить, какой же характер прячется за этим милым личиком. Разобраться в этом вопросе нам помогла наш постоянный эксперт, физиогномист Зоя Никитенкова.
В своей жизни Алиса всегда будет сталкиваться с ситуациями, из которых ей придется сделать главный вывод — ничто не дается легко. Высокая врожденная стрессоустойчивость девочке очень пригодится, потому что амбиции и эго уже сейчас проявлены во внешности в самом максимальном градусе.
Открытый выпуклый лоб подчеркивает высокие интеллектуальные способности, нестандартное мышление и, если учесть предсказательные признаки китайской физиогномики Минсян, большую удачу в жизни, особенно в творческом самовыражении. Так же можно смело прогнозировать успешный и счастливый брак. Стремление быть на виду, привлекать к себе всеобщее внимание вполне искреннее, Алиса очень комфортно чувствует себя в любом обществе.
Девочка не растет беспечной, наивной и доверчивой. Постоянный внутренний контроль, присущий ей, вероятней всего, исходит от высокой требовательности со стороны близких. Такая напряженная прямая линия нижнего века как правило не бывает врожденной. Маленькие дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами и принимают все новое с искренним интересом.
На фотографиях двухлетней Алисы так и есть, округлое нижнее веко и никакого напряжения. Но уже на фотографиях старше четырех лет неизменная картинка сосредоточенности. Алиса всегда сконцентрирована, детские проявления спонтанности не для нее. Контроль со стороны взрослых, похоже, распространяется на любой ее шаг, любое действие.
Девочка привыкла к правилам, навязанным окружающими, и уже сама не дает себе возможности расслабиться ни в каких ситуациях: каждый ее шаг ограничен рамками публичности.
Алиса, как и ее отец, от природы очень трудолюбива, ей доставляет удовольствие методично и кропотливо добиваться поставленных целей. Во взрослой жизни обязательно проявится такой аспект характера, как хищнические замашки в завоевании того, кого она сочтет своей жертвой. С Алисой опасно будет ссориться. По форме средней линии губ с уверенностью можно предполагать неприкрытые проявления надменности и пренебрежения к окружающим.
Если еще учесть способность накапливать обиды, то можно посочувствовать ее врагам. Авантюрность и страсть к приключениям добавят изюминки и драйва в жизнь Алисы. Лень и праздность никогда не будут ее спутницами. Стремление много трудиться, преодолевать любые препятствия привнесут стабильность и сформируют деловую хватку и чутье. Это позволит великолепно организовывать бизнес и самостоятельно управлять им.
Низкая эмоциональность и умение доводить все задуманное до результата не оставит конкурентам ни единого шанса на победу в соперничестве с Алисой. Высокая коммуникабельность, сопряженная с эпатажностью, и самоуверенность, переходящая в наглость, создадут из звездной девочки умную и независимую женщину-победителя.
Несмотря на преобладающие лидерские тенденции в характере, в глубине души Алиса всегда будет болезненно нуждаться в искренней похвале, поддержке и одобрении. Для настоящих друзей и близких она станет надежным и верным другом, в сложные периоды подставит плечо и подаст руку помощи, даже если ее об этом не попросят. Но лишь до того момента, пока не почувствует хоть грамм пренебрежения или неблагодарности в свой адрес.
Нет сомнений, что будущее Алисы реализуется в творческой и публичной плоскости. Успех и признание непременно настигнут ее, и все это благодаря упорству и трудоспособности, а также таланту и помощи близких.
19 марта 2020 · ·
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