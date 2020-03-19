В новом выпуске YouTube-шоу «Мне это нравится!» Юлия Высоцкая рассказала о такой неотъемлемой части своего гардероба, как джинсы. Супруга Андрея Кончаловского сообщила, что является счастливой обладательницей по меньшей мере 10 пар этих удобных вещей. Белые, синие, голубые — каких только у нее нет!

Актриса призналась, что ей сложно выбрать хорошие джинсы. Но уж если она находит те, которые ей подходят, то носит их, не снимая. Кроме того, они своеобразно помогают звезде следить за фигурой.