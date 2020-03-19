В новом выпуске YouTube-шоу «Мне это нравится!» Юлия Высоцкая рассказала о такой неотъемлемой части своего гардероба, как джинсы. Супруга Андрея Кончаловского сообщила, что является счастливой обладательницей по меньшей мере 10 пар этих удобных вещей. Белые, синие, голубые — каких только у нее нет!
Актриса призналась, что ей сложно выбрать хорошие джинсы. Но уж если она находит те, которые ей подходят, то носит их, не снимая. Кроме того, они своеобразно помогают звезде следить за фигурой.
«По джинсам я понимаю, что я в нормальной форме. Вот есть у меня джинсы, которые я ношу, ну, точно 15 лет, а есть те, которые до второй беременности приобретены и работают. Как только ты попал, не пожалел денег и купил хорошие джинсы, они могут всю жизнь служить. С учетом того, что ты думаешь о том, что они должны сюда вот сесть», — сообщила актриса и показала на свои бедра.
Кстати, недавно Юлия Высоцкая призналась, что боится старения. Она прилагает множество усилий для того, чтобы хорошо выглядеть и оставаться в форме. 46-летняя актриса принимает ледяной душ, правильно питается и практикует голодание.
19 марта 2020 · ·
Комментарии1