Надежда Михалкова рассказала о послеродовой депрессии

Когда Надежда Михалкова собралась выходить замуж, ее близкие переживали. Актрисе было всего 23 года, а у ее избранника Резо за плечами уже был неудавшийся брак с Анастасией Кочетковой.

Надежда вспомнила, как Гигинеишвили познакомился с ее родителями: «Он привел меня за руку ко мне в дом и сообщил, что мы будем жить вместе. Я ужасно нервничала. Все писали чушь, что я увела Резо из семьи. Никто никуда не убегал, никто никого не преследовал. Все было хорошо. Резо с папой поговорили наедине».