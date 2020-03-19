«Везла коляску около прудов и подумала: а что, если ее туда отпустить?»: Надежда Михалкова о послеродовой депрессии

Надежда Михалкова рано вышла замуж, родила двоих детей и развелась с Резо Гигинеишвили. Знаменитость честно рассказала, как справилась с трудностями в личной жизни.

Когда Надежда Михалкова собралась выходить замуж, ее близкие переживали. Актрисе было всего 23 года, а у ее избранника Резо за плечами уже был неудавшийся брак с Анастасией Кочетковой.

Надежда вспомнила, как Гигинеишвили познакомился с ее родителями: «Он привел меня за руку ко мне в дом и сообщил, что мы будем жить вместе. Я ужасно нервничала. Все писали чушь, что я увела Резо из семьи. Никто никуда не убегал, никто никого не преследовал. Все было хорошо. Резо с папой поговорили наедине».

Пара поженилась в 2010-м, а уже год спустя Михалкова родила первенца — дочь Нину. Знаменитость тяжело переносила беременность и сильно переживала, как будет выглядеть после родов. «Думала, что рожу вот сейчас ребенка — и все! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые актрисы моложе меня», — вспомнила Надежда.

Актриса так боялась превратиться в женщину без маникюра, с непокрашенной головой и в растянутой одежде, что «специально сцеживала молоко, чтоб уйти куда-то, придумывала дела». В какой-то момент знаменитость поняла, что страдает послеродовой депрессией.

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Надежда Михалкова рассказала о послеродовой депрессии
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«Когда была в Москве, я везла коляску около прудов и подумала: ''А что, если ее туда отпустить?'' А потом: ''Блин, это же ненормальные мысли''», — вспомнила Надежда в интервью «Ещенепознер». В трудное время молодую мать поддержала ее сестра Анна Михалкова. Она объяснила, что такое часто случается после рождения первенца, и помогла Наде пережить этот период.

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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