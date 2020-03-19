Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Княжеский дворец подтвердил: Альбер II подхватил COVID-19.

Печальные новости! Заражение коронавирусом было подтверждено у главы княжества Монако.

«Князь Альбер II сдал анализ в начале недели. Это позволило выявить заражение COVID-19», — говорится в официальном заявлении.

При этом отмечается, что болезнь правителя протекает без осложнений. Лечением монарха занимается как личный врач, так и специалисты из больницы.

Князь находится на самоизоляции в своем дворце и работает оттуда. В заявлении подчеркивается, что Альбер II просит подданных Монако соблюдать карантин и максимально ограничивать контакты с другими людьми.

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62-летний князь Монако заразился коронавирусом
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Отметим, что князь Монако стал первым главой государства, у которого была диагностирован коронавирус. Сообщалось, что COVID-19, который держит в страхе весь мир, был обнаружен у президента Бразилии Жаира Болсонару, но эту новость вскоре официально опровергли.

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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