Вера Брежнева даже находясь дома делает «легкий мейк для настроения»

38-летняя поп-дива даже на карантине старается выглядеть на все 100. Вера тщательно следит за питанием, делает бьюти-процедуры и не отказывается от макияжа.

Вера Брежнева рассказала, как проводит время в самоизоляции. Певица не может нарадоваться возникшей возможности наслаждаться общением с родными. 

Главным, по мнению звезды, является соблюдение распорядка дня: «Каждый в семье занимается своим делом. У каждого есть свое место. Кто-то учится онлайн, кто-то работает в студии. Все заняты примерно до 17-18. После — время вместе»

Также Вера старается не допустить переедания. 38-летняя артистка позволяет себе всего лишь один фрукт в качестве перекуса между основными приемами пищи, а после ужина старается вообще не заходить на кухню, чтобы лишний раз себя не провоцировать.

На время карантина Брежнева отказалась от кофе, потому что «сейчас бодриться не нужно», а чай пьет без сахара и молока. Чтобы лишнее «не откладывалось на боках», певица вместе с семьей каждый день выходят на прогулку и проводят на свежем воздухе около часа.

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Вера Брежнева рассказала, как проводит время на карантине
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Звезда призналась, что, даже проводя большую часть времени дома, не забывает о макияже: «По утрам и вечерам у меня есть время на себя любимую. Раз в день делаю любую маску. Каждый день утром наношу легкий мейк для настроения».

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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