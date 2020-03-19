Вера Брежнева даже находясь дома делает «легкий мейк для настроения»

Вера Брежнева рассказала, как проводит время в самоизоляции. Певица не может нарадоваться возникшей возможности наслаждаться общением с родными.

Главным, по мнению звезды, является соблюдение распорядка дня: «Каждый в семье занимается своим делом. У каждого есть свое место. Кто-то учится онлайн, кто-то работает в студии. Все заняты примерно до 17-18. После — время вместе»