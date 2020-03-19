Елизавета II опубликовала официальное заявление в связи с коронавирусом

«Мы с Филиппом приехали в Виндзор сегодня. Мы знаем, что многие люди и семьи по всему Соединенному Королевству и во всем мире вступают в период большой тревоги и неопределенности», — невесело начала королева.

«Нам всем советуют изменить наш привычный образ жизни для общего блага сообществ, в которых мы живем, и, в частности, для защиты наиболее уязвимых в них. Такие моменты мне напоминают, что история нашей нации складывается из того, что люди объединяются, чтобы работать как единое целое, концентрируя совместные усилия ради общей цели», — напомнила мудрая правительница.