Елизавета II опубликовала официальное заявление в связи с коронавирусом

Елизавета II поддержала своих подданных в непростой ситуации, которая сложилась в Великборитании в связи с коронавирусом.

Коронавирус продолжает шагать по планете. Становится страшно всем, даже отъявленным скептикам, которые еще недавно говорили, что это самый обычный грипп.

В официальном Инстаграме королевской семьи появилось публичное обращение ко всем гражданам Великобритании.

«Мы с Филиппом приехали в Виндзор сегодня. Мы знаем, что многие люди и семьи по всему Соединенному Королевству и во всем мире вступают в период большой тревоги и неопределенности», — невесело начала королева.

«Нам всем советуют изменить наш привычный образ жизни для общего блага сообществ, в которых мы живем, и, в частности, для защиты наиболее уязвимых в них. Такие моменты мне напоминают, что история нашей нации складывается из того, что люди объединяются, чтобы работать как единое целое, концентрируя совместные усилия ради общей цели», — напомнила мудрая правительница.

Елизавета II продолжила: «Мы чрезвычайно благодарны за опыт и приверженность наших ученых, врачей и служб неотложной помощи; но сейчас у всех нас есть жизненно важная миссия, которую мы должны исполнить — сегодня и в ближайшие дни, недели и месяцы».

«Многим из нас нужно будет найти новые способы поддерживать связь друг с другом и обеспечивать безопасность своих близких».

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Елизавета II очень беспокоится за Великобританию
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«Я уверена, что мы справимся с этой задачей. Вы можете быть уверены, что я и моя семья готовы выполнить свою миссию», — завершила королева свое послание.

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

4
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  • А нам какое дело до того, что сказала королева Великобритании своим подданным? У нас свой президент есть. Ну может вы еще обращение Трампа, Макрона, Меркель и остальных тут будете постить?
  • А как же великая, помогающая нуждающимся в помощи Кейт? Где Уилли, распространяющий коронавирус, это же было так весело!
  • Бла-бла-бла...🥴
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