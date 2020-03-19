Елизавета II опубликовала официальное заявление в связи с коронавирусом

Коронавирус продолжает шагать по планете. Становится страшно всем, даже отъявленным скептикам, которые еще недавно говорили, что это самый обычный грипп.
В официальном Инстаграме королевской семьи появилось публичное обращение ко всем гражданам Великобритании.
«Мы с Филиппом приехали в Виндзор сегодня. Мы знаем, что многие люди и семьи по всему Соединенному Королевству и во всем мире вступают в период большой тревоги и неопределенности», — невесело начала королева.
«Нам всем советуют изменить наш привычный образ жизни для общего блага сообществ, в которых мы живем, и, в частности, для защиты наиболее уязвимых в них. Такие моменты мне напоминают, что история нашей нации складывается из того, что люди объединяются, чтобы работать как единое целое, концентрируя совместные усилия ради общей цели», — напомнила мудрая правительница.
Елизавета II продолжила: «Мы чрезвычайно благодарны за опыт и приверженность наших ученых, врачей и служб неотложной помощи; но сейчас у всех нас есть жизненно важная миссия, которую мы должны исполнить — сегодня и в ближайшие дни, недели и месяцы».
«Многим из нас нужно будет найти новые способы поддерживать связь друг с другом и обеспечивать безопасность своих близких».
«Я уверена, что мы справимся с этой задачей. Вы можете быть уверены, что я и моя семья готовы выполнить свою миссию», — завершила королева свое послание.
19 марта 2020 · ·
Комментарии4