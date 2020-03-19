«Показательная порка»: Диденко обрушилась с критикой на организаторов «разоблачившего ее» ток-шоу

Екатерина Диденко разразилась гневной отповедью в адрес редакторов ток-шоу и хейтеров. Вдова приняла участие в съемках, которые пошли совсем не по ее плану.

Итак, Екатерина Диденко снова приняла участие в съемках ток-шоу. По словам матери двух детей, ее пригласили в студию, чтобы поддержать и поговорить на тему хейта, который обрушился на нее со всех сторон после смерти супруга.

Во время программы приглашенные эксперты начали задавать блогерше множество вопросов, связанных с медициной. Диденко затруднилась ответить на некоторые из них и объяснила фолловерам, почему так произошло.

«Публичный экзамен и показательная порка. Я не нашла ни одного человека, который помнит все термины из университета, которые не используют на практике. Я выглядела неуверенно, да и чувствовала себя точно не в настроении аттестоваться, но это не значит, что я ничего не знаю. На большую часть вопросов я ответила и ответила правильно!» — эмоционально заявила вдова.

На шоу также поинтересовались, как Екатерина может лечить людей, если даже не помнит значения медицинских терминов. Диденко ответила в Инстаграме: «Я не лечу! И не выписываю рецепты. Я помогаю разобраться в мире лекарственных препаратов. Яндекс-карты не ведут вас за руку к месту назначения, но они могут показать варианты пути, и вы сделаете свой выбор на основании собранных для вас данных. Я навигатор в аптечном мире, а не доктор!»

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Екатерина Диденко раскритиковала редакторов ток-шоу
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«Я могла бы сейчас найти юристов и попробовать наказать тех, кто участвует и способствует травле, я бы это сделала, доказательств предостаточно. Но у меня сейчас нет сил заниматься этим», — подытожила взбешенная знаменитость.

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

5
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  • Кто подписчики у этой "светилО медицины?" Разобраться в лекарственных препаратах сами не могут даже врачи, с такой скоростью они меняются, как и рекомендации. Поэтому, постоянные аттестации, курсы, семинары в рамках профессии. Кто получает информацию по лекарственным средствам у этого человека? Хоть примерно портрет?
  • Аферистка знатная
  • «Подытожила взбешенная знаменитость»🙈😱🤢 куда мир катится??? Когда она исчезнет со всех этих программ?? Кто она такая?? Сразу видно, как сильно «любила» мужа.
  • Либо эта женщина сошла с ума, либо так и было задумано (смерть мужа).
  • Боже, "весёлая вдова"уже стала "знаменитостью"((

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