Итак, Екатерина Диденко снова приняла участие в съемках ток-шоу. По словам матери двух детей, ее пригласили в студию, чтобы поддержать и поговорить на тему хейта, который обрушился на нее со всех сторон после смерти супруга.
Во время программы приглашенные эксперты начали задавать блогерше множество вопросов, связанных с медициной. Диденко затруднилась ответить на некоторые из них и объяснила фолловерам, почему так произошло.
«Публичный экзамен и показательная порка. Я не нашла ни одного человека, который помнит все термины из университета, которые не используют на практике. Я выглядела неуверенно, да и чувствовала себя точно не в настроении аттестоваться, но это не значит, что я ничего не знаю. На большую часть вопросов я ответила и ответила правильно!» — эмоционально заявила вдова.
На шоу также поинтересовались, как Екатерина может лечить людей, если даже не помнит значения медицинских терминов. Диденко ответила в Инстаграме: «Я не лечу! И не выписываю рецепты. Я помогаю разобраться в мире лекарственных препаратов. Яндекс-карты не ведут вас за руку к месту назначения, но они могут показать варианты пути, и вы сделаете свой выбор на основании собранных для вас данных. Я навигатор в аптечном мире, а не доктор!»
«Я могла бы сейчас найти юристов и попробовать наказать тех, кто участвует и способствует травле, я бы это сделала, доказательств предостаточно. Но у меня сейчас нет сил заниматься этим», — подытожила взбешенная знаменитость.
19 марта 2020 · ·
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