Итак, Екатерина Диденко снова приняла участие в съемках ток-шоу. По словам матери двух детей, ее пригласили в студию, чтобы поддержать и поговорить на тему хейта, который обрушился на нее со всех сторон после смерти супруга.

Во время программы приглашенные эксперты начали задавать блогерше множество вопросов, связанных с медициной. Диденко затруднилась ответить на некоторые из них и объяснила фолловерам, почему так произошло.