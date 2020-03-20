Несмотря на карантин, члены королевской семьи какое-то время продолжали совершать официальные визиты, появляться на мероприятиях и путешествовать. Сейчас Елизавета II и ее родственники стараются лишний раз не выходить из замка.
19 марта коронавирусная инфекция была подтверждена у князя Монако Альбера II. 62-летний глава государства самоизолирован и работает из дома. Болезнь протекает без осложнений.
Впрочем, всего несколько дней назад политик, зараженный коронавирусом, встречался с 71-летним принцем Чарльзом на благотворительном мероприятии в Лондоне.
Букингемский дворец не делал никаких заявлений, однако источники сообщили, что Чарльз находится в «добром здравии».
В последние недели принц избегал рукопожатий с представителями общественности и вместо этого предпочел использовать приветствие намасте.
20 марта 2020 · ·
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