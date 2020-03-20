Принц Чарльз встречался с зараженным князем Монако всего несколько дней назад

Не секрет, что коронавирус особенно опасен для пожилых людей. Возможно, под угрозой оказалось здоровье 71-летнего принца Чарльза.

Несмотря на карантин, члены королевской семьи какое-то время продолжали совершать официальные визиты, появляться на мероприятиях и путешествовать. Сейчас Елизавета II и ее родственники стараются лишний раз не выходить из замка.

19 марта коронавирусная инфекция была подтверждена у князя Монако Альбера II. 62-летний глава государства самоизолирован и работает из дома. Болезнь протекает без осложнений.

Впрочем, всего несколько дней назад политик, зараженный коронавирусом, встречался с 71-летним принцем Чарльзом на благотворительном мероприятии в Лондоне.

Букингемский дворец не делал никаких заявлений, однако источники сообщили, что Чарльз находится в «добром здравии». 

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Поклонники переживают за здоровье принца Чарльза
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В последние недели принц избегал рукопожатий с представителями общественности и вместо этого предпочел использовать приветствие намасте.

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
под именем
  • Все комментарии
  • На кредит скажу , он окажется НЕ заражённым ... данный сценарий мы уже видели в других странах , с другими политиками
  • Может, князюшка от Чарлика и заразился ....

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