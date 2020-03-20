Несмотря на карантин, члены королевской семьи какое-то время продолжали совершать официальные визиты, появляться на мероприятиях и путешествовать. Сейчас Елизавета II и ее родственники стараются лишний раз не выходить из замка.

19 марта коронавирусная инфекция была подтверждена у князя Монако Альбера II. 62-летний глава государства самоизолирован и работает из дома. Болезнь протекает без осложнений.