«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фолловеров новым постом

После сомнительного поздравления сына с первым месяцем жизни Джиган решил пойти дальше. Рэпер выложил архивные фото со Снуп Догом и сделал странное признание.

Кажется, мы начинаем понимать пользователей, которые умоляли забрать у Джигана телефон во время рехаба и после. 18 марта рэпер поздравил сына «с днюхой» видео, в котором курит сигару, а затем прыгает в бассейн. На следующий день фолловеров ждал очередной непонятный пост.

Джиган поделился архивными фото, сделанными в начале февраля. На снимках рэпер позирует со Снуп Догом, Purple Miami и Тимоти Тьерни. И все бы было ничего, но подпись ввела поклонников в ступор.

«Thank you GOD! Спасибо, крестный! Я теперь крестный Давида official’s!» — написал Джиган.

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Джиган продолжает выкладывать странные посты в Инстаграм
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«Пора бы уже определиться, кто ты Давиду, крестный или отец, все-таки месяц прошел», «Снуп крестный Давида?», «А разве Джиган христианин?», «Это уже метапостирония какая-то», «Ничего не понятно, но очень интересно», — отозвались подписчики.

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Да ладно, мужичок просто "шалить"продолжает,а так он-"благородный" отец семейства)
  • Кличко ему не переплюнуть
  • Джиган,выдыхай уже:)
  • У него, похоже, алкогольный делирий).вот к чему приводит 10 лет жизни напоказ))

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