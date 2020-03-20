«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фолловеров новым постом

Кажется, мы начинаем понимать пользователей, которые умоляли забрать у Джигана телефон во время рехаба и после. 18 марта рэпер поздравил сына «с днюхой» видео, в котором курит сигару, а затем прыгает в бассейн. На следующий день фолловеров ждал очередной непонятный пост.