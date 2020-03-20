«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фолловеров новым постом

Кажется, мы начинаем понимать пользователей, которые умоляли забрать у Джигана телефон во время рехаба и после. 18 марта рэпер поздравил сына «с днюхой» видео, в котором курит сигару, а затем прыгает в бассейн. На следующий день фолловеров ждал очередной непонятный пост.
Джиган поделился архивными фото, сделанными в начале февраля. На снимках рэпер позирует со Снуп Догом, Purple Miami и Тимоти Тьерни. И все бы было ничего, но подпись ввела поклонников в ступор.
«Thank you GOD! Спасибо, крестный! Я теперь крестный Давида official’s!» — написал Джиган.
«Пора бы уже определиться, кто ты Давиду, крестный или отец, все-таки месяц прошел», «Снуп крестный Давида?», «А разве Джиган христианин?», «Это уже метапостирония какая-то», «Ничего не понятно, но очень интересно», — отозвались подписчики.
20 марта 2020 · ·
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