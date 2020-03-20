Рост 60 см, вес 4,7 кг: сестра Ирины Шейк родила крупную дочь

В семье Ирины Шейк пополнение — старшая сестра топ-модели Татьяна Петенкова родила дочь. Радостной новостью молодая мама поделилась в Инстаграме.

19 марта Татьяна Петенкова сообщила подписчикам, что снова стала мамой. Инстаграм сестры Ирины Шейк взорвался поздравлениями и пожеланиями здоровья новорожденной.

Малышка появилась на свет весьма крупной — весом 4 кг 775 гр при росте 60 см. Это уже третий ребенок для Татьяны и ее мужа Александра. Вместе они воспитывают старшую дочь Ирину и сына Максима. Новорожденную девочку супруги решили назвать Эмили.

«Ура, какое счастье! Трое деток», «Счастья вам и малютке», «Здоровья мамочке и малышке», «Растите здоровенькими», «Таня и Саша, поздравляем вас от всей души», — написали фолловеры.

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Старшая сестра Ирины Шейк стала мамой в третий раз
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Шейк, кстати, тоже отметилась в комментариях. Модель решила обойтись без лишних слов и оставила красный смайлик-сердечко под постом о рождении племянницы. Woman.ru присоединяется к поздравлениям!

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Как же они таких красивых дочек сделали, сестра не хуже Иры, что за геномы, пойду смотреть фото родителей
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  • Сестра красивая женщина, и племянница на первой фотке просто супер

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