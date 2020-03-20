Рост 60 см, вес 4,7 кг: сестра Ирины Шейк родила крупную дочь

19 марта Татьяна Петенкова сообщила подписчикам, что снова стала мамой. Инстаграм сестры Ирины Шейк взорвался поздравлениями и пожеланиями здоровья новорожденной.
Малышка появилась на свет весьма крупной — весом 4 кг 775 гр при росте 60 см. Это уже третий ребенок для Татьяны и ее мужа Александра. Вместе они воспитывают старшую дочь Ирину и сына Максима. Новорожденную девочку супруги решили назвать Эмили.
«Ура, какое счастье! Трое деток», «Счастья вам и малютке», «Здоровья мамочке и малышке», «Растите здоровенькими», «Таня и Саша, поздравляем вас от всей души», — написали фолловеры.
Шейк, кстати, тоже отметилась в комментариях. Модель решила обойтись без лишних слов и оставила красный смайлик-сердечко под постом о рождении племянницы. Woman.ru присоединяется к поздравлениям!
20 марта 2020 · ·
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