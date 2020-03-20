Даффи, заявившая об изнасилованиях, отказалась давать интервью, но выпустила новую песню

В конце февраля певица Даффи рассказала, что пережила изнасилование и долгое время была заложницей своего истязателя. Именно поэтому девушка уже семь лет не выступала на сцене и не записывала новых песен.

«Невозможно представить, сколько раз я думала о том, чтобы написать этот текст. Сколько раз я думала, как напишу его и как буду себя чувствовать после. Я не могу точно объяснить, почему сейчас самое подходящее время, почему именно теперь я так свободно говорю о случившемся», — отметила девушка в своем инстаграм-посте.