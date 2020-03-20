Даффи, заявившая об изнасилованиях, отказалась давать интервью, но выпустила новую песню

35-летняя Эйми Энн Даффи месяц назад заявила, что ее накачивали запрещенными веществами и насиловали несколько дней подряд. Рассказывать о случившемся она не собирается.

В конце февраля певица Даффи рассказала, что пережила изнасилование и долгое время была заложницей своего истязателя. Именно поэтому девушка уже семь лет не выступала на сцене и не записывала новых песен.

«Невозможно представить, сколько раз я думала о том, чтобы написать этот текст. Сколько раз я думала, как напишу его и как буду себя чувствовать после. Я не могу точно объяснить, почему сейчас самое подходящее время, почему именно теперь я так свободно говорю о случившемся», — отметила девушка в своем инстаграм-посте.

Также Даффи пообещала, что в скором времени выйдет ее очень откровенное интервью, в котором она расскажет все, что помнит о тех ужасных днях в заточении.

Что-то, впрочем, пошло не так. На днях Даффи неожиданно заявила, что не будет давать интервью.

Девушка опубликовала открытое письмо журналистке Radio 2 Джо Уайли. «Привет, Джо! Надеюсь, у тебя все хорошо. Хотела отправить тебе это, чтобы ты поставила на радио, если пожелаешь. Ты могла читать слова, которые я написала несколько недель назад. Я чувствую себя свободнее. Пыталась дать интервью, но это оказалось сложнее, чем я думала, скоро я об этом напишу», — заявила она в Инстаграме.

«Universal Music не знают, что я это делаю. Они не разозлятся, они очень хорошие люди. Так что вот песня... Она называется Something Beautiful. Это просто что-то, что ты можешь поставить на радио для людей в эти сложные времена, если, конечно, тебе понравится песня и если она поднимет настроение. Я не планирую ее выпускать. Я подумала, что что-то приятное будет в радость людям, которые сидят дома на карантине», — написала Даффи.

Песня, очевидно, Джо Уайли пришлась по душе, поскольку ее премьера состоялась на Radio 2. Впрочем, многие так и не поняли, чего теперь ждать от Даффи и что вообще происходит. Пазл не складывается.

Во время своего первого официального заявление британская певица отметила, что с ней уже связывался журналист, которому она рассказала, что с ней случилось, и интервью должно выйти совсем скоро. Теперь вдруг выясняется, что это «сложнее, чем она думала». Возникает каноничный вопрос: «А был ли мальчик?»

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Месяц назад Даффи рассказала, что ее накачивали наркотиками и насиловали
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Многие пользователи Сети еще после первого поста Даффи были уверены, что она говорит о пережитом только ради того, чтобы подогреть интерес к себе и начать карьеру с чистого листа. А некоторые даже высказали предположение, что не было никакого похищения, накачивания наркотиками и изнасилований. Сейчас их уверенность в этом только окрепла.

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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