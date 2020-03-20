Напомним, Беатрис собирается выйти замуж за миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Кстати, она станет первой в мире принцессой-мачехой, ведь у ее жениха уже есть сын от первого брака. Он и его мать были в числе приглашенных на свадьбу, но что же будет теперь? Некоторые поклонники британской королевской семьи подозревают, что над принцессой чуть ли не висит проклятье.