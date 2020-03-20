Проклятая невеста: на свадьбе принцессы Беатрис будет всего два гостя

Судьба не благоволит принцессе Беатрис: ее свадьба вечно находится под угрозой. Торжество, если все же состоится, обещает быть камерным.

принцесса Беатрис

Старшая дочь принца Эндрю в отчаянии: ее свадьба то и дело переносится. Это кого угодно бы расстроило, и принцесса Беатрис не стала исключением. Сначала девушке пришлось согласиться на скромное торжество из-за скандалов, связанных с ее опальным отцом.

Когда дата свадьбы все же была определена, поклонники британской королевской семьи качали головой, ведь май считается не лучшим месяцем для заключения брака. Но принцессу, казалось, ничто не могло остановить. И вот — очередной удар.

принцесса Беатрис

Британское издание Hello! сообщает, что в связи с пандемией коронавируса Церковь Англии рекомендовала, чтобы на свадьбе присутствовало не более 5 человек. 

В их число входят жених с невестой, священник и двое свидетелей. Так что понаблюдать за тем, как Беатрис говорит Эдоардо заветное «да» смогут лишь два человека. Интересно, кем же будут эти счастливчики?

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Напомним, Беатрис собирается выйти замуж за миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Кстати, она станет первой в мире принцессой-мачехой, ведь у ее жениха уже есть сын от первого брака. Он и его мать были в числе приглашенных на свадьбу, но что же будет теперь? Некоторые поклонники британской королевской семьи подозревают, что над принцессой чуть ли не висит проклятье. 

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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