20 марта Божена Рынска разместила новый пост в Инстаграме. В честь дня рождения своего покойного свекра — отца Игоря Малашенко — она выложила его архивный снимок с женой и вспомнила, каким человеком он был. Оказалось, что Евгений Иванович высоко ценил свою вторую невестку и даже просил сына скорее расстаться с первой супругой Еленой. Божена не сомневается: если бы ее свекор был жив, то и супруг бы не решился на суицид в конце февраля прошлого года.
«Если бы он был жив, и Игорь бы держался. Игорь неоднократно повторял: я бы давно все это закончил, но отца жалко. Не стало отца, и Игорь совсем отпустил поводья. Я все время чувствовала симпатию Евгения Ивановича. Он расплывался, когда я целовала его. Он тянулся сам приобняться. Он уговаривал Игоря не тянуть с разводом. Он кричал на меня, как на родную. Он был славный старик и героический воин. Я его любила», — сообщила журналистка.
В комментариях многие попросили Рынску собраться с силами. Ведь совсем скоро она станет мамой. «Держитесь, Божена! Скоро у вас будут наисчастливейшие дни! Время лечит!», «Какой вы милый человек, Божена», «Как всегда молодец! Крепко жму вашу руку», — писали фолловеры.
20 марта 2020 · ·
Комментарии0