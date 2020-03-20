«Если бы он был жив, и Игорь бы держался. Игорь неоднократно повторял: я бы давно все это закончил, но отца жалко. Не стало отца, и Игорь совсем отпустил поводья. Я все время чувствовала симпатию Евгения Ивановича. Он расплывался, когда я целовала его. Он тянулся сам приобняться. Он уговаривал Игоря не тянуть с разводом. Он кричал на меня, как на родную. Он был славный старик и героический воин. Я его любила», — сообщила журналистка.