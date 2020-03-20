Миша Романова впервые показала сына, которого едва не потеряла из-за врачебной ошибки

29-летняя Миша Романова наконец-то показала поклонникам сына, которого родила в 2018 году и воспитывает одна.

Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова обрадовала поклонников, наконец-то показав, как выглядит ее сын, который появился на свет в 2018 году.

Девушка приняла участие в съемках для нового номера издания «Отдохни» вместе с сынишкой и 20 марта выложила в Инстаграм фото обложки знакового для нее номера.

«Знакомьтесь, это Мартин!» — подписала кадр Миша.

Поклонники Романовой тут же начали писать ей теплые слова и отметили, что Мартин точно вырастет невероятным красавчиком и укротителем женских сердец.

Напомним, в прошлом году Романова шокировала признанием: она сделала операцию по увеличению груди под общим наркозом, когда не знала о беременности.

Миша Романова в составе «ВИА Гры»

«Я обратилась в одну из лучших клиник в Киеве, специализирующуюся на эстетической хирургии, прошла необходимые анализы, и врачи заверили, что у меня нет противопоказаний для операции. Как выяснилось позже, либо они не смотрели в анализы, либо увидели беременность, но решили смолчать…» — рассказывала Миша Woman.ru. В итоге операция была сделана уже на 16-й неделе беременности.

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Миша Романова забеременела от украинского режиссера
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Имя отца Мартина Миша не афиширует. Говорит лишь, что это молодой украинский режиссер, с которым она рассталась еще до того, как сделала операцию и узнала о беременности.

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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