Миша Романова впервые показала сына, которого едва не потеряла из-за врачебной ошибки

Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова обрадовала поклонников, наконец-то показав, как выглядит ее сын, который появился на свет в 2018 году.

Девушка приняла участие в съемках для нового номера издания «Отдохни» вместе с сынишкой и 20 марта выложила в Инстаграм фото обложки знакового для нее номера.