Миша Романова впервые показала сына, которого едва не потеряла из-за врачебной ошибки

Экс-участница «ВИА Гры» Миша Романова обрадовала поклонников, наконец-то показав, как выглядит ее сын, который появился на свет в 2018 году.
Девушка приняла участие в съемках для нового номера издания «Отдохни» вместе с сынишкой и 20 марта выложила в Инстаграм фото обложки знакового для нее номера.
«Знакомьтесь, это Мартин!» — подписала кадр Миша.
Поклонники Романовой тут же начали писать ей теплые слова и отметили, что Мартин точно вырастет невероятным красавчиком и укротителем женских сердец.
Напомним, в прошлом году Романова шокировала признанием: она сделала операцию по увеличению груди под общим наркозом, когда не знала о беременности.
«Я обратилась в одну из лучших клиник в Киеве, специализирующуюся на эстетической хирургии, прошла необходимые анализы, и врачи заверили, что у меня нет противопоказаний для операции. Как выяснилось позже, либо они не смотрели в анализы, либо увидели беременность, но решили смолчать…» — рассказывала Миша Woman.ru. В итоге операция была сделана уже на 16-й неделе беременности.
Имя отца Мартина Миша не афиширует. Говорит лишь, что это молодой украинский режиссер, с которым она рассталась еще до того, как сделала операцию и узнала о беременности.
20 марта 2020 · ·
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