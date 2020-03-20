«Мой первый и единственный мужчина»: Собчак «обнулилась» ради Богомолова

Ксения Собчак в очередной раз призналась в любви к своему супругу Константину Богомолову. И сделала она это очень оригинально.

38-летняя телеведущая опубликовала фото мужа и в Инстаграме. «Мой первый и единственный мужчина! После обнуления», — подписала фото Ксения, иронично намекнув на то, что все предыдущие сроки президентства Владимира Путина будут обнулены.