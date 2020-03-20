«Мой первый и единственный мужчина»: Собчак «обнулилась» ради Богомолова

Ксения Собчак в очередной раз призналась в любви к своему супругу Константину Богомолову. И сделала она это очень оригинально.
38-летняя телеведущая опубликовала фото мужа и в Инстаграме. «Мой первый и единственный мужчина! После обнуления», — подписала фото Ксения, иронично намекнув на то, что все предыдущие сроки президентства Владимира Путина будут обнулены.
Подписчики оценили тонкий юмор Собчак, но некоторые все же поинтересовались: не стыдно ли ей говорить такие вещи, ведь журналистка была замужем за Максимом Виторганом и родила от него сына Платона.
Особенно интересно, что Ксения и Максим остались в хороших отношениях после расставания, успешно занимаются совместным воспитанием сына и нередко публично благодарят друг друга за Платона.
А вот с Богомоловым у Ксении пока нет детей, и на все вопросы о будущем пополнении в семействе Собчак отвечает уклончиво и никакой конкретики не дает. Возможно, ее поэтому часто уличают в беременности.
20 марта 2020 · ·
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