«Перебор с уставшими сисями»: Ксения Бородина раскритиковала сериал «Содержанки»

Ксения Бородина — заядлый киноман. Особенно телеведущая любит смотреть сериалы, но далеко не все новинки заслуживают ее высокой оценки. 

Ксения Бородина
Ксения Бородина

Фолловеры давно знают о том, что Ксения Бородина обожает смотреть сериалы. Телеведущая «Дома-2» немалую часть своего свободного времени уделяет кинопросмотру. 

Ксения старается делиться своим мнением о новинках и советует подписчикам, стоит ли смотреть тот или иной сериал. 

Преданные поклонники давно ждали, что Бородина скажет об отечественных «Содержанках». Однако долгое время телеведущая воздерживалась от оценок. 

Кадр из сериала «Содержанки» (2019-2020)

20 марта на онлайн-платформе Start вышла финальная серия второго сезона. Именно поэтому подписчики решили еще раз спросить телеведущую о нем. 

Как оказалось, Ксения смотрела «Содержанок», но осталась в растерянных чувствах. 

Бородиной не понравилось большое количество постельных сцен в сериале. Кроме того, ей не пришелся по душе выбор актрис на некоторые из ролей. 

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Ксения Бородина любит смотреть сериалы
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«Перебор с сексом и уставшими сисями», — кратко написала телеведущая в своих инстаграм-историях. Теперь юзеры гадают, о ком же именно из участниц сериала говорила Ксения. 

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

5
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  • Ой,ой,кто бы говорил,только не Бородина,у самой то все фотки пластиковые,фотошопа тонны,а ей чужие натур сиськи покоя не дают! Вообще не понимаю,вот Ксении же очень не нравится,когда ее обсуждают,так почему сама то моем другим косточки
  • Я думала ксюша побрилась налысо
  • перебор с Бородиной) и, кстати, киношка - не инста, Ксюша, фильтры не накинешь))
  • Ну, - в любом произведении искусства, как мудро заметил еще ГГ бессмертного "Лезвия бритвы" Ефремова, каждый видит именно то, что соответствует его личному интеллектуальному уровню.

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