Фолловеры давно знают о том, что Ксения Бородина обожает смотреть сериалы. Телеведущая «Дома-2» немалую часть своего свободного времени уделяет кинопросмотру.

Ксения старается делиться своим мнением о новинках и советует подписчикам, стоит ли смотреть тот или иной сериал.

Преданные поклонники давно ждали, что Бородина скажет об отечественных «Содержанках». Однако долгое время телеведущая воздерживалась от оценок.