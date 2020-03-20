Фолловеры давно знают о том, что Ксения Бородина обожает смотреть сериалы. Телеведущая «Дома-2» немалую часть своего свободного времени уделяет кинопросмотру.
Ксения старается делиться своим мнением о новинках и советует подписчикам, стоит ли смотреть тот или иной сериал.
Преданные поклонники давно ждали, что Бородина скажет об отечественных «Содержанках». Однако долгое время телеведущая воздерживалась от оценок.
20 марта на онлайн-платформе Start вышла финальная серия второго сезона. Именно поэтому подписчики решили еще раз спросить телеведущую о нем.
Как оказалось, Ксения смотрела «Содержанок», но осталась в растерянных чувствах.
Бородиной не понравилось большое количество постельных сцен в сериале. Кроме того, ей не пришелся по душе выбор актрис на некоторые из ролей.
«Перебор с сексом и уставшими сисями», — кратко написала телеведущая в своих инстаграм-историях. Теперь юзеры гадают, о ком же именно из участниц сериала говорила Ксения.
20 марта 2020 · ·
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