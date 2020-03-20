Валерий Леонтьев вспомнил, как первым на советской эстраде надел юбку

Валерий Леонтьев, главный «любовник и сердцеед» советской и российской эстрады, всегда отличался не только коварным взглядом и зажигательными танцами, но и эффектными и эпатажными костюмами.

Того, что позволял себе Валерий Яковлевич, не мог позволить никто. Неудивительно, что он был первым на эстраде мужчиной, кто примерил юбку.