Валерий Леонтьев вспомнил, как первым на советской эстраде надел юбку

Валерий Леонтьев, главный «любовник и сердцеед» советской и российской эстрады, всегда отличался не только коварным взглядом и зажигательными танцами, но и эффектными и эпатажными костюмами.
Того, что позволял себе Валерий Яковлевич, не мог позволить никто. Неудивительно, что он был первым на эстраде мужчиной, кто примерил юбку.
О том, как это произошло, Леонтьев вспомнил во время беседы с корреспондентом издания «Московский комсомолец».
«Ну, это был килт — мужская, кожаная, длинная, очень красивая юбка. И шили мне ее специально для номера на песню «Гюльчатай''», — поделился Валерий Яковлевич.
Также артист, которому 19 марта исполнился 71 год, отметил, что вообще никогда не ошибался в выборе костюма. Он появлялся на публике либо в шикарных сценических нарядах, либо в одежде, которая была указана в дресс-коде мероприятия.
Поздравляем Валерия Яковлевича с прошедшим днем рождения и желаем долгих лет жизни и еще больше незабываемых образов!
20 марта 2020 · ·
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