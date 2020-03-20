Валерий Леонтьев вспомнил, как первым на советской эстраде надел юбку

В смелости Валерия Леонтьева не приходится сомневаться. Неудивительно, что он первым из мужчин решился на интересный модный эксперимент.

Валерий Леонтьев, главный «любовник и сердцеед» советской и российской эстрады, всегда отличался не только коварным взглядом и зажигательными танцами, но и эффектными и эпатажными костюмами.

Того, что позволял себе Валерий Яковлевич, не мог позволить никто. Неудивительно, что он был первым на эстраде мужчиной, кто примерил юбку.

О том, как это произошло, Леонтьев вспомнил во время беседы с корреспондентом издания «Московский комсомолец».

«Ну, это был килт — мужская, кожаная, длинная, очень красивая юбка. И шили мне ее специально для номера на песню «Гюльчатай''», — поделился Валерий Яковлевич.

Также артист, которому 19 марта исполнился 71 год, отметил, что вообще никогда не ошибался в выборе костюма. Он появлялся на публике либо в шикарных сценических нарядах, либо в одежде, которая была указана в дресс-коде мероприятия.

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Валерий Леонтьев родился в 1949 году в поселке Усть-Уса в республике Коми
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Поздравляем Валерия Яковлевича с прошедшим днем рождения и желаем долгих лет жизни и еще больше незабываемых образов!

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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