Звездные друзья Брэдли Купера ищут ему девушку

Звездные друзья решили помочь актеру наладить личную жизнь и приступили к поискам той, кто сумеет завоевать его сердце.

Брэдли Купер

С тех пор, как Брэдли Купер расстался с Ириной Шейк, многие недоумевали: с кем же теперь актер свяжет свою жизнь? Он давал много поводов для слухов, его подозревали в воссоединении с Рене Зеллвегер и романе с нынешней пассией Бена Аффлека — красавицей Аной Де Армас.

Однако никаких подтверждений тому не нашлось. Если Купер и появлялся на улицах в сопровождении особы женского пола, то ею была дочь Леа.

Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс

По слухам, друзья Брэдли не в восторге от того, что он сидит в холостяках. Поэтому, если верить американскому изданию OK!, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли решили помочь ему с личной жизнью. Они и будут искать подходящую девушку, с которой попробуют его свести.

Инсайдер утверждает, что у «купидонов» Рейнольдса и Лайвли уже есть определенные критерии для женщины мечты Купера. «Они ищут уверенную в себе девушку с отличным чувством юмора», — сообщил аноним. Мол, Райан и Блейк давно дружат с Брэдли, их дочери играют вместе, так что они заинтересованы в том, чтобы устроить другу личную жизнь. 

Портал GossipCop, который занимается развенчиванием звездных слухов, подтверждает, что Рейнольдс и Лайвли действительно дружат с Купером. Но доверяет ли он им настолько, чтобы те помогали ему найти девушку? Кто знает. В конце концов, Райана и Блейк считают одной из самых крепких пар в Голливуде. Возможно, инсайдер и прав.

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Напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поженились в 2012 году. Они воспитывают трех дочерей, причем имя младшей наследницы так и не раскрыли до сих пор. 

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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