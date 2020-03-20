Звездные друзья Брэдли Купера ищут ему девушку

По слухам, друзья Брэдли не в восторге от того, что он сидит в холостяках. Поэтому, если верить американскому изданию OK!, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли решили помочь ему с личной жизнью. Они и будут искать подходящую девушку, с которой попробуют его свести.

Инсайдер утверждает, что у «купидонов» Рейнольдса и Лайвли уже есть определенные критерии для женщины мечты Купера. «Они ищут уверенную в себе девушку с отличным чувством юмора», — сообщил аноним. Мол, Райан и Блейк давно дружат с Брэдли, их дочери играют вместе, так что они заинтересованы в том, чтобы устроить другу личную жизнь.

Портал GossipCop, который занимается развенчиванием звездных слухов, подтверждает, что Рейнольдс и Лайвли действительно дружат с Купером. Но доверяет ли он им настолько, чтобы те помогали ему найти девушку? Кто знает. В конце концов, Райана и Блейк считают одной из самых крепких пар в Голливуде. Возможно, инсайдер и прав.