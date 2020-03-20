В связи с распространением коронавируса многие люди решили заранее запастись всем необходимым. Одними из первых с полок аптек исчезли маски и санитайзеры. Анастасия Решетова решила протянуть всем страждущим руку помощи: на днях невеста Тимати сообщила, что в ее салоне красоты можно приобрести заветные флаконы с антисептиком, которые уже считаются чуть ли не дефицитным товаром. Правда, бизнесвумен продает их с наценкой.

Этот поступок немедленно вызвал в Сети неоднозначную реакцию. Судя по всему, фолловеры не были в восторге от такого решения, потому что вскоре после этого Анастасия опубликовала в инстаграм-историях объяснение ситуации.