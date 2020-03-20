«Я в первую очередь предприниматель»: Анастасия Решетова объяснила, почему продает антисептики с наценкой в своем салоне

Возлюбленная Тимати сообщила, что в ее салоне можно приобрести дефицитные санитайзеры. Вот только их цена оказалась завышенной. 

Анастасия Решетова

В связи с распространением коронавируса многие люди решили заранее запастись всем необходимым. Одними из первых с полок аптек исчезли маски и санитайзеры. Анастасия Решетова решила протянуть всем страждущим руку помощи: на днях невеста Тимати сообщила, что в ее салоне красоты можно приобрести заветные флаконы с антисептиком, которые уже считаются чуть ли не дефицитным товаром. Правда, бизнесвумен продает их с наценкой.

Этот поступок немедленно вызвал в Сети неоднозначную реакцию. Судя по всему, фолловеры не были в восторге от такого решения, потому что вскоре после этого Анастасия опубликовала в инстаграм-историях объяснение ситуации.

«Имейте совесть. Я в первую очередь предприниматель, и у меня бизнес, который мне важен по двум причинам: возможность дарить людям красоту и возможность зарабатывать. Для меня в приоритете и то, и другое. Продукты, которые стоят на полках во всех салонах, продаются с наценкой. Это неизбежно», — сообщила Решетова.

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По словам девушки, она покупала санитайзеры «не за мизерную цену», поэтому считает, что продавать их дороже справедливо. Анастасия уверена, что тот, кого такие условия не устраивают, приобретать антисептики в ее салоне попросту не станет.

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

2
под именем
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  • Спекулянтка
  • Какой бред. Естественно она будет продавать с наценкой. Как и все в магазинах и салонах продаётся с наценкой . Она что по закупочной цене должна их отдать? И потом никто не заставляет, не хотите не покупайте.

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