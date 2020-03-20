Недавно Елена Валюшкина дала новое интервью, в котором рассказала о роли в сериале «Корни», о планах на ближайшее время, а также о том, как ей удается сохранять хорошую фигуру. Актриса призналась, что строго следит за своим питанием.
«Я очень люблю голодать — несколько раз делала это в специализированной клинике, так как считаю, что тотальная чистка организма очень полезна. Когда ты пьешь одну только воду, он забывает на время про колбасу, сосиски и котлеты», — поведала Валюшкина «СтарХиту».
По словам артистки, к таким жестким мерам она прибегает после окончания съемок. В связи с тем, что во время работы над фильмом приходится питаться «кинокормом», Елена считает, что организму нужна разгрузка. Правда, знаменитость добавила, что всегда старается избегать фастфуда.
А проводить время в зале звезда не особенно любит, так как ей становится скучно во время тренировок. Из всех видов спорта Валюшкиной нравятся скандинавская ходьба и плавание.
Кстати, из-за распространения коронавируса актрисе пришлось поменять свои планы, как и многим россиянам. Она собиралась отправиться в конце марта к подруге в Лондон, но поездка отменилась.
20 марта 2020 · ·
Комментарии0