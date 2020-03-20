«Очень люблю голодать»: Елена Валюшкина рассказала, как поддерживает себя в форме

57-летняя Елена Валюшкина обладает подтянутой фигурой. Выяснилось, что тренировкам в спортзале она предпочитает жесткую диету.

Елена Валюшкина

Недавно Елена Валюшкина дала новое интервью, в котором рассказала о роли в сериале «Корни», о планах на ближайшее время, а также о том, как ей удается сохранять хорошую фигуру. Актриса призналась, что строго следит за своим питанием. 

Елена Валюшкина

«Я очень люблю голодать — несколько раз делала это в специализированной клинике, так как считаю, что тотальная чистка организма очень полезна. Когда ты пьешь одну только воду, он забывает на время про колбасу, сосиски и котлеты», — поведала Валюшкина «СтарХиту».

По словам артистки, к таким жестким мерам она прибегает после окончания съемок. В связи с тем, что во время работы над фильмом приходится питаться «кинокормом», Елена считает, что организму нужна разгрузка. Правда, знаменитость добавила, что всегда старается избегать фастфуда.

А проводить время в зале звезда не особенно любит, так как ей становится скучно во время тренировок. Из всех видов спорта Валюшкиной нравятся скандинавская ходьба и плавание. 

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Елена Валюшкина тщательно следит за своей фигурой
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Кстати, из-за распространения коронавируса актрисе пришлось поменять свои планы, как и многим россиянам. Она собиралась отправиться в конце марта к подруге в Лондон, но поездка отменилась.

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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