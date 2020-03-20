«Я очень люблю голодать — несколько раз делала это в специализированной клинике, так как считаю, что тотальная чистка организма очень полезна. Когда ты пьешь одну только воду, он забывает на время про колбасу, сосиски и котлеты», — поведала Валюшкина «СтарХиту».

По словам артистки, к таким жестким мерам она прибегает после окончания съемок. В связи с тем, что во время работы над фильмом приходится питаться «кинокормом», Елена считает, что организму нужна разгрузка. Правда, знаменитость добавила, что всегда старается избегать фастфуда.

А проводить время в зале звезда не особенно любит, так как ей становится скучно во время тренировок. Из всех видов спорта Валюшкиной нравятся скандинавская ходьба и плавание.