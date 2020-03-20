Дмитрий Тарасов не скрывает, а иногда даже слишком подробно рассказывает о благотворительности. Так, в октябре 2019 года футболист с супругой съездили в детский дом, предварительно закупив подарки сиротам.

Недовольство подписчиков тогда было вызвано тем, что поездка состоялась как раз в тот момент, когда Дмитрий пытался уменьшить выплаты по алиментам своей старшей дочери.

20 марта Тарасов снова опубликовал пост, посвященный благотворительности. На этот раз Дмитрий обратил внимание фолловеров на одиноких пенсионеров, которые вынуждены сами ходить в магазины и аптеки, потому что им не к кому обратиться.