«От нас не убудет из-за пачки макарон»: Тарасов помог пожилым людям, но фанаты критикуют его за хвастовство

Дмитрий Тарасов призвал подписчиков позаботиться о пожилых и одиноких людях, которым приходится самостоятельно ходить в магазин. Благородный порыв футболиста был принят неоднозначно.

Дмитрий Тарасов не скрывает, а иногда даже слишком подробно рассказывает о благотворительности. Так, в октябре 2019 года футболист с супругой съездили в детский дом, предварительно закупив подарки сиротам. 

Недовольство подписчиков тогда было вызвано тем, что поездка состоялась как раз в тот момент, когда Дмитрий пытался уменьшить выплаты по алиментам своей старшей дочери.

20 марта Тарасов снова опубликовал пост, посвященный благотворительности. На этот раз Дмитрий обратил внимание фолловеров на одиноких пенсионеров, которые вынуждены сами ходить в магазины и аптеки, потому что им не к кому обратиться.

«Я закупался в магазине и заодно помог с покупками нескольким пожилым людям, явно волнующимся из-за новостей. От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. На людей старше 60 лет вирусы действуют сильнее, им правда сейчас лучше не совершать лишние вылазки в город. Это не чужие люди, вы живете через стенку с ними», — обратился к пользователям футболист.

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Дмитрия Тарасова раскритиковали за призыв помогать пожилым людям
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Многие поддержали предложение Тарасова, однако нашлись и те, кому подобная публикация показалась показушной. «Зачем это писать? Какой я молодец, похвалите меня!», «А почему нельзя помочь и промолчать?», «Лучше бы своей дочери помог, скоро опять суд», — отозвались подписчики.

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Молодец! Нужно помогать и нужно говорить о помощи, чтобы и другие помогали. Меньше завидуйте и обсуждайте, а лучше берите пример и помогите хоть одному старику, хотя бы соседу.
  • Вот честно, все равно, ради пиара он это сделал или нет, если помощь была действительно реальная. Может, для кого-то послужит примером.
  • Венчанная журналистка написала пост в инсте того,, с кем зима свела,,( по легенде )о том,чего не было
  • Тарасов, конечно, плохой, раз он старушкам макароны покупает ради пиара. Джиган, который ради пиара забухал и заторчал гораздо больше нравится некоторым дамам, которые тут пишут комменты.
  • Тарас уже не отмоет свою репутацию))

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