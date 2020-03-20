Дмитрий Тарасов не скрывает, а иногда даже слишком подробно рассказывает о благотворительности. Так, в октябре 2019 года футболист с супругой съездили в детский дом, предварительно закупив подарки сиротам.
Недовольство подписчиков тогда было вызвано тем, что поездка состоялась как раз в тот момент, когда Дмитрий пытался уменьшить выплаты по алиментам своей старшей дочери.
20 марта Тарасов снова опубликовал пост, посвященный благотворительности. На этот раз Дмитрий обратил внимание фолловеров на одиноких пенсионеров, которые вынуждены сами ходить в магазины и аптеки, потому что им не к кому обратиться.
«Я закупался в магазине и заодно помог с покупками нескольким пожилым людям, явно волнующимся из-за новостей. От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. На людей старше 60 лет вирусы действуют сильнее, им правда сейчас лучше не совершать лишние вылазки в город. Это не чужие люди, вы живете через стенку с ними», — обратился к пользователям футболист.
Многие поддержали предложение Тарасова, однако нашлись и те, кому подобная публикация показалась показушной. «Зачем это писать? Какой я молодец, похвалите меня!», «А почему нельзя помочь и промолчать?», «Лучше бы своей дочери помог, скоро опять суд», — отозвались подписчики.
20 марта 2020 · ·
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