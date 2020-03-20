Лана Дель Рей рассталась с возлюбленным-полицейским через полгода отношений

Недолго музыка играла! Не успели мы порадоваться за Лану Дель Рей и ее статного бойфренда Шона Ларкина, как они решили расстаться.

Лана Дель Рей

На днях стало известно, что Лана Дель Рей порвала со своим возлюбленным — бравым офицером полиции Шоном Ларкином. Об этом 46-летний мужчина рассказал изданию The New York Times. Шон, который, кстати говоря, совмещает службу в полиции с карьерой звезды реалити-шоу, спокойно сообщил, что они с Ланой остались друзьями. Он дал понять, что к расставанию привели не ссоры и не скандалы, а банальная загруженность.

«Мы с ней все еще общаемся, но у нас обоих сейчас чересчур плотные графики», — заметил мужчина.

Ларкин немного рассказал об их отношениях. По его словам, он прекрасно знал, что его девушка знаменита, и спокойно к этому относился. Тем более что в обычной жизни Лана ничем не отличалась от любой другой жительницы Оклахомы, откуда родом полицейский. 

Шон и Лана с удовольствием проводили время вместе с друзьями офицера из правоохранительных органов и их семьями в Талсе — их совместная жизнь была довольно далека от гламура и роскоши. 

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Лана Дель Рей уже присматривает нового бойфренда
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Кстати, когда его 17-летний сын и 22-летняя дочь от первого брака узнали, с кем встречается папа, они были просто потрясены. Наверняка расставание отца со звездой их расстроило.

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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