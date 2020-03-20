На днях стало известно, что Лана Дель Рей порвала со своим возлюбленным — бравым офицером полиции Шоном Ларкином. Об этом 46-летний мужчина рассказал изданию The New York Times. Шон, который, кстати говоря, совмещает службу в полиции с карьерой звезды реалити-шоу, спокойно сообщил, что они с Ланой остались друзьями. Он дал понять, что к расставанию привели не ссоры и не скандалы, а банальная загруженность.

«Мы с ней все еще общаемся, но у нас обоих сейчас чересчур плотные графики», — заметил мужчина.

Ларкин немного рассказал об их отношениях. По его словам, он прекрасно знал, что его девушка знаменита, и спокойно к этому относился. Тем более что в обычной жизни Лана ничем не отличалась от любой другой жительницы Оклахомы, откуда родом полицейский.

Шон и Лана с удовольствием проводили время вместе с друзьями офицера из правоохранительных органов и их семьями в Талсе — их совместная жизнь была довольно далека от гламура и роскоши.