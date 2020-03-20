Как насчет морской тематики от Alexander McQueen? И снова американская актриса оказалась проворнее — Сара вышла в свет в костюме синего цвета еще в далеком 2006-м, а Кейт появилась в наряде бежевого оттенка только в 2011-м во время тура по Северной Америке.