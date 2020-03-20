7 образов Кейт Миддлтон, которые герцогиня подсмотрела у Сары Джессики Паркер

Вы до сих пор думаете, что Кейт Миддлтон вдохновляется образами принцессы Дианы? Все эти платья в горошек, вечерние наряды с люрексом, элегантные пальто с золотыми пуговицами... Их наша любимая герцогиня подсмотрела в гардеробе Сары Джессики Паркер! Убедитесь сами.

Сара и Кейт в Alessandra Rich

Синее платье в горох приглянулось Паркер в апреле 2018 года, а вот Миддлтон выбрала тот же наряд в мае 2019-го. Рост герцогини Кембриджской позволил не укорачивать длину, а игривый (по меркам королевской семьи) разрез доказал, что даже Кэтрин порой нарушает правила.

Кейт и Сара в L.K.Bennett

L.K.Bennett — один из самых любимых брендов Кейт Миддлтон. Как оказалось, Сара Джессика Паркер носила лондонскую марку еще во времена съемок сериала «Секс в большом городе». Как считаете, на ком это платье сидит лучше?

Кейт и Сара в Alexander McQueen

Как насчет морской тематики от Alexander McQueen? И снова американская актриса оказалась проворнее — Сара вышла в свет в костюме синего цвета еще в далеком 2006-м, а Кейт появилась в наряде бежевого оттенка только в 2011-м во время тура по Северной Америке.

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На дне памяти павших Кейт появилась в пальто Catherine Walker, а Сару запечатлели в похожем наряде в аэропорту двумя годами ранее
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Впрочем, знаменитости настолько по-разному обыгрывают свои образы, что «копирование» далеко не сразу бросается в глаза. На статной Кейт наряды смотрятся по-королевски, а вот Сара больше предпочитает игривые сочетания и яркие аксессуары.

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Согласна с предыдущими ораторами ) Но платье в горошек, которое Allessandra Rich, на Кэтрин, справедливости ради, смотрится лучше, чем на Паркер
  • Миддлтон проигрывает Паркер. Не являюсь поклонницей Паркер, но носить и преподносить наряды она умеет. На Миддлтон платья от дизайнеров, дорогие, но нет у неё ни шарма, не изящества.Вроде и фигура стройная, но смотрятся наряды простецки.
  • По-моему во всех случаях, кроме бежевого пальто, стилист был зол на Кейт и подбирал ей самые уродующие наряды.
  • Кому-то дано, кому-то нет, как говорится🤦‍♀️

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