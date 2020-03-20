Синее платье в горох приглянулось Паркер в апреле 2018 года, а вот Миддлтон выбрала тот же наряд в мае 2019-го. Рост герцогини Кембриджской позволил не укорачивать длину, а игривый (по меркам королевской семьи) разрез доказал, что даже Кэтрин порой нарушает правила.
L.K.Bennett — один из самых любимых брендов Кейт Миддлтон. Как оказалось, Сара Джессика Паркер носила лондонскую марку еще во времена съемок сериала «Секс в большом городе». Как считаете, на ком это платье сидит лучше?
Как насчет морской тематики от Alexander McQueen? И снова американская актриса оказалась проворнее — Сара вышла в свет в костюме синего цвета еще в далеком 2006-м, а Кейт появилась в наряде бежевого оттенка только в 2011-м во время тура по Северной Америке.
Впрочем, знаменитости настолько по-разному обыгрывают свои образы, что «копирование» далеко не сразу бросается в глаза. На статной Кейт наряды смотрятся по-королевски, а вот Сара больше предпочитает игривые сочетания и яркие аксессуары.
20 марта 2020 · ·
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