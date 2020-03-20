«Символ устойчивости»: в Сети обсуждают брошь-неваляшку Эльвиры Набиуллиной

Глава Центробанка появилась на пресс-конференции в жакете с броским аксессуаром. Теперь пользователи гадают, что означает брошь-неваляшка, учитывая непростую финансовую ситуацию в стране.

Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию онлайн. Глава Центробанка привлекла внимание зрителей неожиданно броским аксессуаром, который выделялся на фоне строгого черного жакета.

Эльвира Сахипзадовна прикрепила на лацкан брошь в виде неваляшки. На фоне обвала рубля и мировой финансовой нестабильности, вызванной пандемией, пользователи восприняли брошь как послание и тут же принялись гадать, какой тайный смысл экономист вложила в яркое украшение. Версий собралось предостаточно.

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Эльвира Набиуллина удивила пользователей необычным аксессуаром
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«Неваляшка — символ устойчивости!», «Видимо, брошь имеет прямое отношение к ее надеждам на рубль», — поделились мыслями пользователи.

20 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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