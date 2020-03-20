Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию онлайн. Глава Центробанка привлекла внимание зрителей неожиданно броским аксессуаром, который выделялся на фоне строгого черного жакета.

Эльвира Сахипзадовна прикрепила на лацкан брошь в виде неваляшки. На фоне обвала рубля и мировой финансовой нестабильности, вызванной пандемией, пользователи восприняли брошь как послание и тут же принялись гадать, какой тайный смысл экономист вложила в яркое украшение. Версий собралось предостаточно.