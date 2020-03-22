Своими руками: 6-летний принц Джордж поздравил Кейт с Днем матери

22 марта в Великобритании отмечается День матери. В это время люди по всей стране собираются вместе и, несмотря на бушующую пандемию, готовят яства, вручают подарки своим мамам и бабушкам и, разумеется, проводят душевные семейные вечера. Конечно, многие из-за коронавируса находятся в самоизоляции и зачастую не могут навестить своих родственников.
Герцог и герцогиня Кембриджские знают о современных проблемах, связанных с пандемией, а потому затронули эту тему в своем традиционном поздравлении.
«Для всех матерей, новоиспеченных и пожилых, и семей, которые проводят сегодня время вместе или врозь, — мы думаем о вас всех в этот трудный период», — написали Кейт и Уильям в своем Инстаграме и опубликовали серию архивных снимков.
Помимо кадров с маленькой герцогиней Кембриджской в пеленках, молодой Кэрол Миддлтон и принцессой Дианой с малышами Уильямом и Гарри, королевская пара выложила снимок подарка, который 6-летний Джордж преподнес своей маме.
Мальчик сделал коллаж-аппликацию, на котором изобразил букет цветов. Три красных мака, выполненных из бумаги, красовались в ярко-желтой вазе, украшенной крупным красным сердцем.
Пользователи Сети были растроганы столь милым подарком, который подготовил для Кейт маленький наследник престола. Кроме того, многие отметили художественный талант мальчугана — похоже, он растет настоящим живописцем. А вам понравился рисунок принца Джорджа?
22 марта 2020 · ·
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