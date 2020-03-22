Своими руками: 6-летний принц Джордж поздравил Кейт с Днем матери

22 марта в Великобритании отмечается День матери. В это время люди по всей стране собираются вместе и, несмотря на бушующую пандемию, готовят яства, вручают подарки своим мамам и бабушкам и, разумеется, проводят душевные семейные вечера. Конечно, многие из-за коронавируса находятся в самоизоляции и зачастую не могут навестить своих родственников.



Герцог и герцогиня Кембриджские знают о современных проблемах, связанных с пандемией, а потому затронули эту тему в своем традиционном поздравлении.