11 марта Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам заключения и отправился за решетку в тюрьму строгого режима Wende Correctional Facility, расположенную на западе штата Нью-Йорк. Как сообщает издание Daily Mail, 68-летний опальный экс-продюсер плохо себя чувствовал еще на прошлой неделе.

Только после того, как ему стало хуже, у него взяли анализы. Источник Daily Mail утверждает, что результат теста на коронавирусную инфекцию был положительным. В настоящее время Вайнштейн изолирован от всех остальных.

Департамент исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк подтвердил, что двое заключенных действительно больны COVID-19, но их имена не были названы.

Сообщается, что заразиться Вайнштейн мог в тюрьме Rikers, где содержался ранее. Там уже зафиксировано около 38 больных коронавирусом.