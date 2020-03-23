СМИ: у осужденного на 23 года Харви Вайнштейна обнаружили коронавирус

Не прошло и месяца после того, как скандальному продюсеру вынесли приговор, как он получил новый удар судьбы.

Харви Вайнштейн

11 марта Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам заключения и отправился за решетку в тюрьму строгого режима Wende Correctional Facility, расположенную на западе штата Нью-Йорк. Как сообщает издание Daily Mail, 68-летний опальный экс-продюсер плохо себя чувствовал еще на прошлой неделе.

Только после того, как ему стало хуже, у него взяли анализы. Источник Daily Mail утверждает, что результат теста на коронавирусную инфекцию был положительным. В настоящее время Вайнштейн изолирован от всех остальных.

Департамент исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк подтвердил, что двое заключенных действительно больны COVID-19, но их имена не были названы. 

Сообщается, что заразиться Вайнштейн мог в тюрьме Rikers, где содержался ранее. Там уже зафиксировано около 38 больных коронавирусом.

...
Всего лишь несколько лет назад Харви Вайнштейн считался всемогущим продюсером
1 из 10

Напомним, Харви Вайнштейн получил тюремный срок за изнасилование актрисы Джессики Манн и склонение к оральному сексу начинающей артистки Мими Хейли. Дело экс-киномагната положило начало движению #MeToo в Голливуде, в рамках которого множество звезд рассказали о сексуальных домогательствах (да и не только о них) со стороны влиятельных людей.

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

4
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
Показать сначала
  • Новые
  • Старые
  • Отличная попытка, Харви!
  • В его случае ему уже ничего не страшно
  • Ну что же..И возраст подходящий, если это не фейк.
  • Кто б сомневался , коррупция везде .. да здравствует свобода ( его выпустят однозначно )

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633