На днях Оксана Самойлова и Джиган с детьми вернулись в Россию. После этого супруга рэпера вновь начала постить инстаграм-истории, по которым многие ее поклонники успели соскучиться. Из-за проблем в Америке, связанных с состоянием Джигана, угодившего в рехаб, Оксана практически не появлялась в соцсетях.



Если же она выходила на связь, то заставляла фолловеров переживать. Так, бизнесвумен сообщила, что прошедший месяц был худшим в жизни, а ее душа «горит адским пламенем».