Маленький сын Оксаны Самойловой попал в больницу перед вылетом в Россию

Незадолго до возвращения на родину малыш Давид и его мама провели несколько часов в американском госпитале. Хорошо, что все обошлось.

Оксана Самойлова

На днях Оксана Самойлова и Джиган с детьми вернулись в Россию. После этого супруга рэпера вновь начала постить инстаграм-истории, по которым многие ее поклонники успели соскучиться. Из-за проблем в Америке, связанных с состоянием Джигана, угодившего в рехаб, Оксана практически не появлялась в соцсетях.

Если же она выходила на связь, то заставляла фолловеров переживать. Так, бизнесвумен сообщила, что прошедший месяц был худшим в жизни, а ее душа «горит адским пламенем».

В новых инстаграм-историях Оксана поведала о том, что ей и малышу Давиду, которому недавно исполнился месяц, пришлось провести некоторое время в больнице.

«Мы с Давидиком умудрились загреметь в больницу местную. У нас ничего серьезного, но мы сидим тут уже 4-й час. К нам зашло уже штук 6 врачей разных, они ходят, смотрят, зовут друг друга, обсуждают, что с нами делать. Но сейчас вроде все решили, поедем домой», — сообщила звезда.

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Многие были рады увидеть Оксану улыбающейся. Она выглядела уставшей, но пребывала в относительно неплохом настроении. Знаменитость рада, что находит поддержку в своих детях. Напомним, Самойлова — многодетная мама. Она воспитывает 8-летнюю Ариелу, 5-летнюю Лею и 2-летнюю Майю, а также малыша Давида.

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Почему "сын Самойловой", а не "Самойловой и Джигана"? Уже изобрели непорочное зачатие? Или это очередное обесценивание мужчин?
  • Я не знаю почему, но мне этого малыша жалко всегда, помню как он испуганный от вида папани в коляске лежал
  • А в чем изначально-то проблема была, почему в больницу попали? Что-то она много стала фантазировать, начиная с момента, как "забеременела", только сказки какие-то хитроумные читаем...
  • Просто бЯда.Аж 4(!) часа сидела в клинике))"Страдалица"))
  • К нам зашло уже штук шесть врачей... no comments

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