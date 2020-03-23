На днях Оксана Самойлова и Джиган с детьми вернулись в Россию. После этого супруга рэпера вновь начала постить инстаграм-истории, по которым многие ее поклонники успели соскучиться. Из-за проблем в Америке, связанных с состоянием Джигана, угодившего в рехаб, Оксана практически не появлялась в соцсетях.
Если же она выходила на связь, то заставляла фолловеров переживать. Так, бизнесвумен сообщила, что прошедший месяц был худшим в жизни, а ее душа «горит адским пламенем».
В новых инстаграм-историях Оксана поведала о том, что ей и малышу Давиду, которому недавно исполнился месяц, пришлось провести некоторое время в больнице.
«Мы с Давидиком умудрились загреметь в больницу местную. У нас ничего серьезного, но мы сидим тут уже 4-й час. К нам зашло уже штук 6 врачей разных, они ходят, смотрят, зовут друг друга, обсуждают, что с нами делать. Но сейчас вроде все решили, поедем домой», — сообщила звезда.
Многие были рады увидеть Оксану улыбающейся. Она выглядела уставшей, но пребывала в относительно неплохом настроении. Знаменитость рада, что находит поддержку в своих детях. Напомним, Самойлова — многодетная мама. Она воспитывает 8-летнюю Ариелу, 5-летнюю Лею и 2-летнюю Майю, а также малыша Давида.
23 марта 2020 · ·
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