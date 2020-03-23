Екатерина Волкова рассказала, что ее собаку сбила машина в день смерти Лимонова

Экс-супруга Эдуарда Лимонова сообщила о еще одной потере, с которой столкнулась ее семья. Волкова лишилась любимого питомца.

Екатерина Волкова, Эдуард Лимонов
Екатерина Волкова и Эдуард Лимонов

На днях не стало Эдуарда Лимонова. Его экс-супруга Екатерина Волкова, которая воспитывает двоих детей от писателя, поделилась еще одной печальной новостью в своем Инстаграме. Недавно у нее пропала собака породы акита-ину по кличке Лиса. Актриса рассказала, что с ее любимым питомцем случилось несчастье. Причем произошло оно в день смерти писателя.

Екатерина Волкова
Екатерина Волкова и ее собаки Зум и Лиса

«Говорят, беда не приходит одна. Лисы больше нет, ее сбила машина в этот же день, когда ушел из жизни Эдуард. Сегодня позвонили и сказали, что она лежит на обочине в лесу недалеко от деревни. Поехали и нашли ее. Тяжело это осознавать и смотреть на Зума, который ничего не ест, в дом не заходит, ждет ее. А ее закопали. Тяжело. И как детям говорить, что поиски собаки завершены... Надеюсь, души их встретились, и будет она Эдуарду вечным верным другом, как Банга с Понтием Пилатом», — с горечью сообщила Екатерина.

Актриса призвала водителей быть осторожнее на дорогах. В комментариях многие посочувствовали Волковой и пожелали ей сил. Среди ее фолловеров был и заводчик собак акита-ину, который предложил подарить Екатерине щенка взамен Лисы. 

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Екатерина Волкова лишилась питомца
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Напомним, Екатерина Волкова и Эдуард Лимонов расстались в 2008 году. Звезда родила от него двоих детей: сына Богдана и дочь Александру. Даже после развода она сохраняла с писателем дружеские отношения и позволяла ему участвовать в воспитании наследников.

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

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