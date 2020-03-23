«Говорят, беда не приходит одна. Лисы больше нет, ее сбила машина в этот же день, когда ушел из жизни Эдуард. Сегодня позвонили и сказали, что она лежит на обочине в лесу недалеко от деревни. Поехали и нашли ее. Тяжело это осознавать и смотреть на Зума, который ничего не ест, в дом не заходит, ждет ее. А ее закопали. Тяжело. И как детям говорить, что поиски собаки завершены... Надеюсь, души их встретились, и будет она Эдуарду вечным верным другом, как Банга с Понтием Пилатом», — с горечью сообщила Екатерина.