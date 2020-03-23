«Усталость сумасшедшая, головная боль дикая»: Ольга Куриленко описала, что испытывала во время коронавирусной инфекции

16 марта Ольга Куриленко сообщила фолловерам, что она не покидала дом долгое время. Как оказалось, 40-летняя актриса уже неделю болела коронавирусом.

С тех пор звезда стала регулярно делиться с подписчиками информацией о своем самочувствии и методах лечения.

Лондонские врачи (уже много лет женщина живет за границей) порекомендовали Ольге следить за температурой и самоизолироваться. На этом их предписания закончились: болезнь Куриленко протекала в легкой форме и не требовала госпитализации.