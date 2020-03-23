«Усталость сумасшедшая, головная боль дикая»: Ольга Куриленко описала, что испытывала во время коронавирусной инфекции

16 марта Ольга Куриленко сообщила фолловерам, что она не покидала дом долгое время. Как оказалось, 40-летняя актриса уже неделю болела коронавирусом.
С тех пор звезда стала регулярно делиться с подписчиками информацией о своем самочувствии и методах лечения.
Лондонские врачи (уже много лет женщина живет за границей) порекомендовали Ольге следить за температурой и самоизолироваться. На этом их предписания закончились: болезнь Куриленко протекала в легкой форме и не требовала госпитализации.
23 марта актриса написала в своем микроблоге, что считает себя выздоровевшей от страшной инфекции и наконец наслаждается общением с маленьким сыном.
Ольга поведала, что по-прежнему немного кашляет и чувствует себя уставшей, но ей уже намного лучше, чем несколько дней назад.
«В первую неделю мне было очень плохо, я почти все время лежала с высокой температурой. Спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем! Подняться было тяжело: усталость сумасшедшая, головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла, но появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день», — написала Куриленко.
Интернет-пользователи поблагодарили актрису за честный рассказ о недуге и пожелали ей поскорее забыть о пережитой болезни. Также многие начали задавать Ольге вопросы о течении болезни, а она — подробно отвечать на них в комментариях.
23 марта 2020 · ·
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