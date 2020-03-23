«Там все гораздо серьезнее»: Оксана Самойлова показала, что творится в Майами во время пандемии

В минувшие выходные Джиган и Оксана Самойлова вернулись вместе с детьми из Америки. Отъезд пары связан с ужесточением карантина в стране — по словам бизнесвумен, сейчас в Штатах невозможно жить в привычном режиме. 

Джиган, Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова с дочерьми

22 марта Джиган и Оксана Самойлова вместе с детьми вернулись из Америки в Россию. Звездное семейство еще долго не собиралось на родину — по крайней мере пока не подрастет и окрепнет малыш Давид. 

Бизнесвумен очень нравилось, что в жарком Майами она может меньше беспокоиться за самочувствие новорожденного сына и постоянно гулять с ним на улице

Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в жизнь знаменитостей. Из-за обострения ситуации улицы Флориды по-настоящему опустели. 

В своих инстаграм-историях Оксана показала видео, записанные в Майами. Как видно, туристический мегаполис стал больше смахивать на город-призрак...

По словам Самойловой, в Америке перестали функционировать все общественные места — открыты только продуктовые и аптеки. 

В магазинах сейчас сложно купить даже самые необходимые продукты и гигиенические средства: полки всех отделов пусты!

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Джиган и Оксана Самойлова спешно вернулись в Россию
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Именно эти проблемы заставили Оксану и Джигана на время забыть о своих недомолвках и начать экстренные сборы. Супругов не остановило даже то, что после возвращения из Америки им некоторое время придется жить без помощников по хозяйству: например, сейчас они не могут впустить в дом няню для детей, так как им следует соблюдать правила самоизоляции. 

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

6
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  • Ну что тут добавить у нас тоже ажиатаж !полки пусты! люди стоят толпой на улице! вот так спасибо вам огромное туристы что привезли нам этот пандемию теперь война стала и за пассажиров автобуса и маркетах люди бунтуют!
  • Какой грязный магазин. Смотрю на это Майами, кторым все там русские бредят, и вижу, что у нас с Турции в сто раз красивее и чище. Чего туда так рвутся все
  • Оксана снимает все это в низкопробном магазине Таргет. Даже я, простой человек, не хожу туда. А почему так все печально?)) Я думала им как великим богам, все приносят на блюде)) из самых крутых магазинов.
  • Предвосхищая комментарии - что прилетели, надо было там сидеть, скажу, что вывозят всех русских, аэрофлот только и мотается, привозя тысячами наших сограждан. У нас все еще впереди!
  • В США карантин соблюдают строго, т.к. там заболеешь - никаких денег не хватит.
  • Джигану бухать стало негде, вот и вернулись.

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