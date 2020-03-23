22 марта Джиган и Оксана Самойлова вместе с детьми вернулись из Америки в Россию. Звездное семейство еще долго не собиралось на родину — по крайней мере пока не подрастет и окрепнет малыш Давид.
Бизнесвумен очень нравилось, что в жарком Майами она может меньше беспокоиться за самочувствие новорожденного сына и постоянно гулять с ним на улице.
Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в жизнь знаменитостей. Из-за обострения ситуации улицы Флориды по-настоящему опустели.
В своих инстаграм-историях Оксана показала видео, записанные в Майами. Как видно, туристический мегаполис стал больше смахивать на город-призрак...
По словам Самойловой, в Америке перестали функционировать все общественные места — открыты только продуктовые и аптеки.
В магазинах сейчас сложно купить даже самые необходимые продукты и гигиенические средства: полки всех отделов пусты!
Именно эти проблемы заставили Оксану и Джигана на время забыть о своих недомолвках и начать экстренные сборы. Супругов не остановило даже то, что после возвращения из Америки им некоторое время придется жить без помощников по хозяйству: например, сейчас они не могут впустить в дом няню для детей, так как им следует соблюдать правила самоизоляции.
23 марта 2020 · ·
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