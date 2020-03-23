22 марта Джиган и Оксана Самойлова вместе с детьми вернулись из Америки в Россию. Звездное семейство еще долго не собиралось на родину — по крайней мере пока не подрастет и окрепнет малыш Давид.

Бизнесвумен очень нравилось, что в жарком Майами она может меньше беспокоиться за самочувствие новорожденного сына и постоянно гулять с ним на улице.

Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в жизнь знаменитостей. Из-за обострения ситуации улицы Флориды по-настоящему опустели.