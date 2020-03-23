Любовь Успенская и Татьяна Плаксина никак не могут помириться. То и дело всплывают новые скандальные подробности их семейных отношений. Этот конфликт напоминает партию в пинг-понг — на каждый аргумент матери дочь находит контраргумент и наоборот.
Бесконечные попытки доказать свою невиновность и стресс из-за резких высказываний дочери сказались на здоровье 66-летней звезды шансона. На днях Любовь Успенская упала в обморок.
«Все события, которые происходили в последнее время, конечно же подкосили меня. На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла еще какое-то время прийти в себя», — рассказала певица в Инстаграме.
Артистка уверила, что уже чувствует себя лучше. «Проснувшись сегодня утром, я поняла, что жизнь прекрасна, что я сильный, здоровый человек. Друзья, запомните! Ничто нас не сломает!» — обратилась звезда к поклонникам.
Также Успенская кокетливо заметила, что считает себя неплохим поваром и показала, как готовит вафли, сидя на карантине.
23 марта 2020 · ·
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