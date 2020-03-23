Любовь Успенская и Татьяна Плаксина никак не могут помириться. То и дело всплывают новые скандальные подробности их семейных отношений. Этот конфликт напоминает партию в пинг-понг — на каждый аргумент матери дочь находит контраргумент и наоборот.

Бесконечные попытки доказать свою невиновность и стресс из-за резких высказываний дочери сказались на здоровье 66-летней звезды шансона. На днях Любовь Успенская упала в обморок.