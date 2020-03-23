Из-за постоянного стресса и переживаний 66-летняя Успенская упала в обморок

Затянувшийся конфликт с дочерью отразился на самочувствии Любови Успенской. 23 марта певица рассказала, что накануне потеряла сознание и сильно ушиблась.

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина никак не могут помириться. То и дело всплывают новые скандальные подробности их семейных отношений. Этот конфликт напоминает партию в пинг-понг — на каждый аргумент матери дочь находит контраргумент и наоборот.

Бесконечные попытки доказать свою невиновность и стресс из-за резких высказываний дочери сказались на здоровье 66-летней звезды шансона. На днях Любовь Успенская упала в обморок.

«Все события, которые происходили в последнее время, конечно же подкосили меня. На днях я почувствовала себя плохо, потеряла сознание, получила сильные ушибы и не могла еще какое-то время прийти в себя», — рассказала певица в Инстаграме.

Артистка уверила, что уже чувствует себя лучше. «Проснувшись сегодня утром, я поняла, что жизнь прекрасна, что я сильный, здоровый человек. Друзья, запомните! Ничто нас не сломает!» — обратилась звезда к поклонникам.

...
Любовь Успенская сильно переживает из-за дочери
1 из 10

Также Успенская кокетливо заметила, что считает себя неплохим поваром и показала, как готовит вафли, сидя на карантине.

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633