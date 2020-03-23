Анастасия Решетова резко ответила тем, кто критикует ее за желание нажиться на эпидемии

На фоне распространения коронавирусной инфекции Анастасия Решетова приняла решение продавать антисептики по завышенным ценам. Модель по-прежнему не понимает, почему за это она получает столько негатива от фолловеров, и пытается обосновать свою точку зрения. 

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

В минувшую пятницу Анастасия Решетова сообщила своей многомиллионной армии подписчиков, что теперь в ее сети салонов красоты можно приобрести, пожалуй, самый дефицитный товар последнего времени — антисептик для рук. 

Все бы ничего, вот только молодая мама решила продавать такие гели с немалой наценкой. 

Интернет-пользователи сразу же возмутились поступку Анастасии. Разве так нужно себя вести во время, когда весь мир находится в опасности? Многие посоветовали Решетовой пожертвовать антисептики в интернаты или дома престарелых — ведь сейчас эти гели действительно сложно найти в продаже. 

Анастасия Решетова

Впрочем, знаменитость была готова к критике хейтеров и заявила, что не против заработать, когда есть такая возможность: в первую очередь, она — предприниматель, и ей нужно продавать товар по выгодной для себя цене. 

За прошедшие несколько дней гнев фолловеров Решетовой совсем не утих. 

22 марта Анастасия пожаловалась, что хейтеры засыпали ее оскорблениями из-за сложившейся ситуации. Несмотря на это, девушка заявила, что не станет идти на поводу у публики. 

«У меня не было цели ''навариться на людской беде'', как некоторые говорят. Был спрос — я дала товар. Услуги в моем салоне и косметика изначально всегда относились к премиум-сегменту и цены никогда не были низкими. Мои клиенты могут себе позволить купить антисептик дороже закупочной стоимости. Тех, для кого это дорого, я не заставляла ничего покупать. В чем проблема?» — написала Решетова в своем микроблоге. 

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Анастасия Решетова устала от критики своей предпринимательской деятельности
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Также избранница Тимати заявила, что столкнулась с такой волной негатива из-за особенностей российского менталитета. «Испокон веков так было. ''Ах, у тебя больше? Так иди и отдай, не трать деньги на свой комфорт!'' Это ваша идеология? Это тот самый нездоровый радикализм. Вас не сильно парит все это — вы просто нападаете на тех, кто хорошо делает свое дело. Мне было бы стыдно на вашем месте», — закончила Анастасия. 

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • У мадам довольно дешевый вид, а салон оказывается премиум-класса
  • В любой ситуации надо оставаться человеком!!!!!
  • Прочитала статью сколько известных итальянских дизайнеров и дома моды жертвуют на борьбу с короновирусом и только наши предприниматели (с чего они взяли что могут так себя называть, непонятно) все себе и себе, если бы не Тимати никто бы не знал эту Решетову, а то вдруг она предприниматель, смешно
  • Пустышка
  • Это обычный антисептик за 60 р цена закупки ,никакой не премимиум , врала бы правдободобнее ,да Бог таким судьба
  • редкая ssука
  • Резко ответила фолловерам??? Да кто она вообще такая? Если в России заблокируют Инстаграм, то эта решетова сразу же нулём без палочки станет, тоже мне звезды, отвечает она там ещё что-то... Кому вообще это интересно?
  • Во всем мире люди помогают и жертвуют... одни наши бизнес лейди (прости Господи) Канделаки с Решетовой наживаются на беде так открыто!!!! И даже не пытаются это скрыть
  • Да она реально чушь гонит,оправдашки пошли ,нашла на озоне антисептик дорогущий и выложила в пример ,что мол видите ,сколько стоит ,в ашане ее септики по 100 р , барыга в общем
  • Судя по ответу, проблема в глупости. Но вас много, не расстраивайся.

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