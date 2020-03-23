Впрочем, знаменитость была готова к критике хейтеров и заявила, что не против заработать, когда есть такая возможность: в первую очередь, она — предприниматель, и ей нужно продавать товар по выгодной для себя цене.

За прошедшие несколько дней гнев фолловеров Решетовой совсем не утих.

22 марта Анастасия пожаловалась, что хейтеры засыпали ее оскорблениями из-за сложившейся ситуации. Несмотря на это, девушка заявила, что не станет идти на поводу у публики.



«У меня не было цели ''навариться на людской беде'', как некоторые говорят. Был спрос — я дала товар. Услуги в моем салоне и косметика изначально всегда относились к премиум-сегменту и цены никогда не были низкими. Мои клиенты могут себе позволить купить антисептик дороже закупочной стоимости. Тех, для кого это дорого, я не заставляла ничего покупать. В чем проблема?» — написала Решетова в своем микроблоге.

