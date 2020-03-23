В минувшую пятницу Анастасия Решетова сообщила своей многомиллионной армии подписчиков, что теперь в ее сети салонов красоты можно приобрести, пожалуй, самый дефицитный товар последнего времени — антисептик для рук.
Все бы ничего, вот только молодая мама решила продавать такие гели с немалой наценкой.
Интернет-пользователи сразу же возмутились поступку Анастасии. Разве так нужно себя вести во время, когда весь мир находится в опасности? Многие посоветовали Решетовой пожертвовать антисептики в интернаты или дома престарелых — ведь сейчас эти гели действительно сложно найти в продаже.
Впрочем, знаменитость была готова к критике хейтеров и заявила, что не против заработать, когда есть такая возможность: в первую очередь, она — предприниматель, и ей нужно продавать товар по выгодной для себя цене.
За прошедшие несколько дней гнев фолловеров Решетовой совсем не утих.
22 марта Анастасия пожаловалась, что хейтеры засыпали ее оскорблениями из-за сложившейся ситуации. Несмотря на это, девушка заявила, что не станет идти на поводу у публики.
«У меня не было цели ''навариться на людской беде'', как некоторые говорят. Был спрос — я дала товар. Услуги в моем салоне и косметика изначально всегда относились к премиум-сегменту и цены никогда не были низкими. Мои клиенты могут себе позволить купить антисептик дороже закупочной стоимости. Тех, для кого это дорого, я не заставляла ничего покупать. В чем проблема?» — написала Решетова в своем микроблоге.
Также избранница Тимати заявила, что столкнулась с такой волной негатива из-за особенностей российского менталитета. «Испокон веков так было. ''Ах, у тебя больше? Так иди и отдай, не трать деньги на свой комфорт!'' Это ваша идеология? Это тот самый нездоровый радикализм. Вас не сильно парит все это — вы просто нападаете на тех, кто хорошо делает свое дело. Мне было бы стыдно на вашем месте», — закончила Анастасия.
23 марта 2020 · ·
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