Ольга Орлова призналась, что у нее не растут волосы на ногах

Ведущая «Дома-2» раскрыла интересный факт о своей внешности. Да такой, что ей можно только позавидовать.

На шоу «Звезды сошлись» Ольга Орлова рассказала о своем «недостатке», который многие девушки бы сочли скорее невероятным плюсом.

Экс-солистка «Блестящих» поведала, что не бреет волосы на ногах. Разговор в студии зашел о том, что на Западе сейчас активно продвигаются идеи бодипозитива, в том числе и то, что девушка может не брить ноги, подмышки и другие части тела. 

Орлова поведала, что проблемы с бритьем ног у нее нет. 

«Я вам сейчас раскрою небольшой секрет. Я не брею ноги. У меня просто на этой части тела нет волос. Мне повезло. На Западе сейчас за терпимость. Есть вещи, по моему мнению, которые нужно продвигать. Но пиарить небритые подмышки, мне кажется, не стоит», — обозначила свою позицию Ольга. 

Также певица и телеведущая поведала, что в юности страдала из-за небольшого роста. По словам Орловой, на уроках физкультуры она стояла в самом конце шеренги и даже думала, что молодые люди не будут обращать на нее внимания. Будущая звезда была уверена, что мальчики любят высоких барышень. 

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Ольга Орлова не бреет ноги
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С подобными комплексами столкнулся и сын Ольги Артем. Мальчик так переживал, что даже просил маму колоть ему гормон роста. Орлова наотрез отказалась поддерживать такие идеи сына. Сейчас парень вырос до 170 см и вполне доволен жизнью.

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

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