Орлова поведала, что проблемы с бритьем ног у нее нет.

«Я вам сейчас раскрою небольшой секрет. Я не брею ноги. У меня просто на этой части тела нет волос. Мне повезло. На Западе сейчас за терпимость. Есть вещи, по моему мнению, которые нужно продвигать. Но пиарить небритые подмышки, мне кажется, не стоит», — обозначила свою позицию Ольга.