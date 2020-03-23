Эстанислао Фернандес — 24-летний сын президента Аргентины. Молодой человек увлекается гик-культурой, ведет стримы популярных онлайн-игр на Твитче, а также подрабатывает в ночных клубах, выступая в невероятных женских образах — от Пикачу до Харли Квинн.
Отец поддерживает увлечения сына. «Он очень творческий человек, который не стесняется выплескивать свою энергию разными способами», — цитирует Альберто Фернандеса издание Clarin.
После избрания Фернандеса на пост президента в Сети даже обсуждали, что он в каком-то смысле обязан победой сыну — в Аргентине приветствуют свободу самовыражения и как минимум 10% голосов Альберто набрал благодаря необычному наследнику.
Эстанислао — открытый бисексуал. В ноябре 2019 года сообщалось, что сын президента живет вместе со своей девушкой, несмотря на увлечение дрэг-культурой. Сейчас о личной жизни наследника ничего не известно.
23 марта 2020 · ·
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