Попутного ветра! Меган Маркл досрочно лишили королевского титула

Мало того, что на сайте ее называют просто герцогиней Сассекской, так еще оттуда убрали аббревиатуру HRH — то есть «Ее королевское высочество». Скорее всего, приказ убрать Меган из монарших особ пришел сверху. Интересный фальстарт.

Напомним, Меган и Гарри объявили о том, что хотят выйти из состава королевской семьи, в начале 2020 года. Этот процесс в прессе уже окрестили «Мегзитом», и завершится он 31 марта. С первого апреля Сассексы официально перестанут быть монаршими особами и смогут наконец-то жить в свое удовольствие.

Супруги уже обосновались в Канаде и уволили всю команду, которая работала во Фрогмор-хаусе. Кстати, инсайдеры рассказали, что решение перебраться в Канаду принял Гарри, а Меган лишь согласилась с мужем.