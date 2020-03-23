Попутного ветра! Меган Маркл досрочно лишили королевского титула

Чуть больше недели остается до того долгожданного момента, как Меган Маркл и принц Гарри официально перестанут быть королевскими особами. Правда, Букингемский дворец, кажется, старается это сделать как можно скорее.
Меган является покровительницей благотворительной организации Smart Works, которая помогает безработным женщинам подобрать наряд для собеседования. На сайте компании она больше не значится королевской особой.
Мало того, что на сайте ее называют просто герцогиней Сассекской, так еще оттуда убрали аббревиатуру HRH — то есть «Ее королевское высочество». Скорее всего, приказ убрать Меган из монарших особ пришел сверху. Интересный фальстарт.
Напомним, Меган и Гарри объявили о том, что хотят выйти из состава королевской семьи, в начале 2020 года. Этот процесс в прессе уже окрестили «Мегзитом», и завершится он 31 марта. С первого апреля Сассексы официально перестанут быть монаршими особами и смогут наконец-то жить в свое удовольствие.
Супруги уже обосновались в Канаде и уволили всю команду, которая работала во Фрогмор-хаусе. Кстати, инсайдеры рассказали, что решение перебраться в Канаду принял Гарри, а Меган лишь согласилась с мужем.
Рыжеволосый принц понял, что в Великобритании пресса не даст Меган прохода даже после того, как они выйдут из состава семьи, и именно поэтому решил увезти супругу подальше.
23 марта 2020 · ·
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