Принц Гарри предложил жене переезд в Канаду, а не наоборот

Принято считать, что «Мегзит» был тщательно спланирован Меган Маркл. Сама герцогиня даже называла это своего рода побегом из токсичной среды, в которой не место малышу Арчи. Впрочем, по новым данным инсайдеров, решение переехать в Канаду полностью исходило от принца Гарри.

По словам источника, как только Гарри осознал, что британцы не дадут супруге «ни единого шанса», он тут же решил, что им не место в королевской семье. Какой смысл пытаться оправдать ожидания общества, которое критикует каждый шаг и в любом благородном и трогательном порыве герцогини видит что-то другое?