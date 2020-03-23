Принц Гарри предложил жене переезд в Канаду, а не наоборот

Все привыкли винить Меган Маркл в том, что она «увела принца из семьи», и даже сам процесс их отказа от полномочий назвали в честь герцогини. А что, если инициатором переезда на самом деле был сам Гарри?

Принято считать, что «Мегзит» был тщательно спланирован Меган Маркл. Сама герцогиня даже называла это своего рода побегом из токсичной среды, в которой не место малышу Арчи. Впрочем, по новым данным инсайдеров, решение переехать в Канаду полностью исходило от принца Гарри.

По словам источника, как только Гарри осознал, что британцы не дадут супруге «ни единого шанса», он тут же решил, что им не место в королевской семье. Какой смысл пытаться оправдать ожидания общества, которое критикует каждый шаг и в любом благородном и трогательном порыве герцогини видит что-то другое?

Пользователи неоднократно замечали, что пресса с придыханием пишет о каждом выходе Кейт Миддлтон: журналисты хвалят ее чувство стиля, отмечают важность ее благотворительных визитов и поражаются, насколько они с Уильямом крепкая и красивая пара.

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Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия
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А если прочитать все, что в последние полгода писали о Меган Маркл, то можно убедиться, что британской прессе, мягко скажем, даже особого повода было не нужно, чтобы негативно отозваться о герцогине Сассекской. Если инсайдеры говорят правду, то решение Гарри было понятным и обоснованным, а желание защитить свою жену и сына — достойным восхищения.

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

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