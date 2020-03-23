На днях Оксана Самойлова вместе с Джиганом и четырьмя детьми вернулась из США в Россию. Теперь всему семейству предстоит провести 2 недели дома на карантине. 23 марта Оксана опубликовала в Инстаграме новый пост, в котором поведала о своих планах на будущее. Судя по всему, Джиган, который не так давно провел несколько прямых эфиров в нетрезвом состоянии и угодил в рехаб, в них отсутствует.

«Мы наконец-то дома. Этот момент я, конечно же, представляла себе совсем по-другому. Но надо привыкать к новой реальности 2020. Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых», — сообщила Оксана.