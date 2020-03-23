«Дети не должны страдать»: Оксана Самойлова рассказала, как будет жить дальше, намекнув, что о Джигане не думает

Вернувшись в Россию, Оксана Самойлова решила начать жизнь с чистого листа. Ее отношения с Джиганом, судя по всему, не наладились.

Оксана Самойлова

На днях Оксана Самойлова вместе с Джиганом и четырьмя детьми вернулась из США в Россию. Теперь всему семейству предстоит провести 2 недели дома на карантине. 23 марта Оксана опубликовала в Инстаграме новый пост, в котором поведала о своих планах на будущее. Судя по всему, Джиган, который не так давно провел несколько прямых эфиров в нетрезвом состоянии и угодил в рехаб, в них отсутствует. 

«Мы наконец-то дома. Этот момент я, конечно же, представляла себе совсем по-другому. Но надо привыкать к новой реальности 2020. Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых», — сообщила Оксана.

Ариела Устименко-Вайнштейн

Она сопроводила текст фотографией трех своих дочерей и маленького сына Давида, которому не так давно исполнился месяц. В комментариях многие поклонники Самойловой заметили, что очень рады возвращению Оксаны. Фолловеры соскучились по ее жизнерадостным инстаграм-историям.

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Кстати, пока Оксана разбирает чемоданы и присматривает за детьми, опальный Джиган в первый же день нарушил карантин и поехал на звукозаписывающую студию.

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
под именем
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  • Симпатичные детишки
  • Всё доложили про это семейство или что ещё осталось?))
  • Вот такие и привозят заразу в Москву.Рожают в Штатах, получают гражданство, а потом возвращаются бабло зашибать.И ведь самое печальное-сами-то не болеют.

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