В интервью «Экспресс-газете» олимпийская чемпионка по фигурному катанию поведала о дне своих родов в Майами. По словам Елены, она рассчитывала совсем на другое время, поэтому схватки были внезапными.

«Думала, рожать придется ночью. Но мне повезло: удалось выспаться, мы встали с Сергеем в 9 и собирались пойти к океану. Поплавать захотелось. Тут меня и прихватило. Еле успела принять душ и накраситься», — сообщила возлюбленная звезды балета.



На выписку Сергей принес любимой женщине и сыну воздушные шары и игрушки, но от традиционного букета отказался, так как считает, что срезанные цветы — это «неживое».

Кстати, в фигурное катание Елена отдавать сына не планирует. Однако она не против того, чтобы Мир Сергеевич пошел по стопам своего знаменитого отца.