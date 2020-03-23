«Еле успела накраситься»: жена Сергея Полунина рассказала, как рожала первенца

В январе Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями, но лишь недавно показали сына и начали делиться подробностями его появления на свет.

Сергей Полунин, Елена Ильиных

Недавно 30-летний Сергей Полунин и его 25-летняя возлюбленная Елена Ильиных объявили, что стали родителями. У них родился сын, которого счастливая пара назвала Миром. Примечательно, что имя мальчику Сергей выбрал необычным способом: он называл самые разнообразные варианты и ждал реакции. На имя Мир малыш сразу же откликнулся.

Сергей Полунин, Елена Ильиных

В интервью «Экспресс-газете» олимпийская чемпионка по фигурному катанию поведала о дне своих родов в Майами. По словам Елены, она рассчитывала совсем на другое время, поэтому схватки были внезапными. 

«Думала, рожать придется ночью. Но мне повезло: удалось выспаться, мы встали с Сергеем в 9 и собирались пойти к океану. Поплавать захотелось. Тут меня и прихватило. Еле успела принять душ и накраситься», — сообщила возлюбленная звезды балета.

На выписку Сергей принес любимой женщине и сыну воздушные шары и игрушки, но от традиционного букета отказался, так как считает, что срезанные цветы — это «неживое».

Кстати, в фигурное катание Елена отдавать сына не планирует. Однако она не против того, чтобы Мир Сергеевич пошел по стопам своего знаменитого отца. 

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Напомним, Сергей Полунин и Елена Ильиных познакомились в соцсетях. Они подтвердили свой роман в эфире программы «Вечерний Ургант» в мае 2019 года. Супруги живут в гражданском браке.

23 марта 2020 · Текст: · Фото:

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