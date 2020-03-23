Недавно 30-летний Сергей Полунин и его 25-летняя возлюбленная Елена Ильиных объявили, что стали родителями. У них родился сын, которого счастливая пара назвала Миром. Примечательно, что имя мальчику Сергей выбрал необычным способом: он называл самые разнообразные варианты и ждал реакции. На имя Мир малыш сразу же откликнулся.
В интервью «Экспресс-газете» олимпийская чемпионка по фигурному катанию поведала о дне своих родов в Майами. По словам Елены, она рассчитывала совсем на другое время, поэтому схватки были внезапными.
«Думала, рожать придется ночью. Но мне повезло: удалось выспаться, мы встали с Сергеем в 9 и собирались пойти к океану. Поплавать захотелось. Тут меня и прихватило. Еле успела принять душ и накраситься», — сообщила возлюбленная звезды балета.
На выписку Сергей принес любимой женщине и сыну воздушные шары и игрушки, но от традиционного букета отказался, так как считает, что срезанные цветы — это «неживое».
Кстати, в фигурное катание Елена отдавать сына не планирует. Однако она не против того, чтобы Мир Сергеевич пошел по стопам своего знаменитого отца.
Напомним, Сергей Полунин и Елена Ильиных познакомились в соцсетях. Они подтвердили свой роман в эфире программы «Вечерний Ургант» в мае 2019 года. Супруги живут в гражданском браке.
23 марта 2020 · ·
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