Барбара Брыльска опровергла информацию о том, что она борется с раком

Утром в СМИ появились печальные новости о звезде «Иронии судьбы». По слухам, Барбара Брыльска сражается с онкологическим заболеванием — раком языка. Когда журналисты связались с актрисой, она отказалась говорить о болезни, но намекнула, что проблемы имеются.
Позднее с артисткой поговорили представители телеканала «Звезда», которые также интересовались ее самочувствием. Им 78-летняя знаменитость дала совершенно иной ответ. Барбара Брыльска все опровергла!
«Нет. Какой рак? Ой, боже мой, боже. Какие слухи странные», — изумленно прокомментировала ситуацию актриса.
В настоящее время Барбара живет в Варшаве. В связи с карантином из-за коронавируса она не покидает свой дом, и ее сын Людвиг привозит ей необходимые продукты.
Напомним, в фильмографии актрисы более 60 ролей, но российским зрителям она прежде всего известна как Надя Шевелева из новогодней ленты Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Артистка трижды была замужем. Она родила двоих детей: дочь Барбару и сына Людвига от врача-гинеколога Людвига Космаля. Старшая наследница актрисы погибла в автокатастрофе в 1993 году. Ее сын подарил звезде двоих внуков: Шимона и Якуба.
23 марта 2020 · ·
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