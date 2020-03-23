Барбара Брыльска опровергла информацию о том, что она борется с раком

Утром в СМИ появились печальные новости о звезде «Иронии судьбы». По слухам, Барбара Брыльска сражается с онкологическим заболеванием — раком языка. Когда журналисты связались с актрисой, она отказалась говорить о болезни, но намекнула, что проблемы имеются.

Позднее с артисткой поговорили представители телеканала «Звезда», которые также интересовались ее самочувствием. Им 78-летняя знаменитость дала совершенно иной ответ. Барбара Брыльска все опровергла!

«Нет. Какой рак? Ой, боже мой, боже. Какие слухи странные», — изумленно прокомментировала ситуацию актриса.

В настоящее время Барбара живет в Варшаве. В связи с карантином из-за коронавируса она не покидает свой дом, и ее сын Людвиг привозит ей необходимые продукты.