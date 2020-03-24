Дана Борисова отметила 3 месяца отношений с поклонником, с которым ни разу не виделась

Несколько месяцев тайный ухажер осыпает Дану дорогими подарками и цветами, но, вот загадка, телеведущая еще ни разу с ним не виделась.

Дана Борисова

Дана Борисова — настоящая роковая женщина, которая ухитряется покорять сердца на расстоянии. Ничем иным не объяснишь ее невероятную историю «отношений» с неизвестным поклонником, о котором телеведущая ничего не знает. Ей известно лишь его имя. Некий Владимир дарит звезде дорогие гаджеты, а каждую неделю курьер привозит ей роскошные букеты. 

Не так давно, по словам звезды, загадочный поклонник подарил ей не привычные розы, а букет желтых тюльпанов — «вестников разлуки», как пела Наташа Королева. Дана с удовольствием показала цветы в инстаграм-историях и призналась, что они нравятся ей даже больше роз. 

Дана Борисова

«Нашим отношениям с Владимиром уже 3 месяца, но мы ни разу не говорили по телефону», — заметила телеведущая.

Судя по всему, Дана особенно не переживает из-за того, что ни разу не видела своего галантного кавалера. В свою очередь загадочный Владимир также не рвется переносить их с телеведущей «отношения» в иную плоскость. 

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Напомним, Дана Борисова жила в гражданском браке с Максимом Аксеновым, от которого родила дочь Полину. Ее отношения с 12-летней наследницей не всегда можно назвать ровными: они крупно поссорились в конце прошлого года. Также телеведущая была супругой бизнесмена Андрея Тищенко, с которым рассталась после 8 месяцев брака.

24 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Хочется, что-бы Дана наладила свою личную жизнь.
  • Ещё один дон ...))) Хорошо, что все ограничилось цветами, а то Волочковой коней дарили.
  • а он в реале существует или в её воображении?

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