Дана Борисова — настоящая роковая женщина, которая ухитряется покорять сердца на расстоянии. Ничем иным не объяснишь ее невероятную историю «отношений» с неизвестным поклонником, о котором телеведущая ничего не знает. Ей известно лишь его имя. Некий Владимир дарит звезде дорогие гаджеты, а каждую неделю курьер привозит ей роскошные букеты.
Не так давно, по словам звезды, загадочный поклонник подарил ей не привычные розы, а букет желтых тюльпанов — «вестников разлуки», как пела Наташа Королева. Дана с удовольствием показала цветы в инстаграм-историях и призналась, что они нравятся ей даже больше роз.
«Нашим отношениям с Владимиром уже 3 месяца, но мы ни разу не говорили по телефону», — заметила телеведущая.
Судя по всему, Дана особенно не переживает из-за того, что ни разу не видела своего галантного кавалера. В свою очередь загадочный Владимир также не рвется переносить их с телеведущей «отношения» в иную плоскость.
Напомним, Дана Борисова жила в гражданском браке с Максимом Аксеновым, от которого родила дочь Полину. Ее отношения с 12-летней наследницей не всегда можно назвать ровными: они крупно поссорились в конце прошлого года. Также телеведущая была супругой бизнесмена Андрея Тищенко, с которым рассталась после 8 месяцев брака.
24 марта 2020 · ·
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