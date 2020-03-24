Дана Борисова — настоящая роковая женщина, которая ухитряется покорять сердца на расстоянии. Ничем иным не объяснишь ее невероятную историю «отношений» с неизвестным поклонником, о котором телеведущая ничего не знает. Ей известно лишь его имя. Некий Владимир дарит звезде дорогие гаджеты, а каждую неделю курьер привозит ей роскошные букеты.

Не так давно, по словам звезды, загадочный поклонник подарил ей не привычные розы, а букет желтых тюльпанов — «вестников разлуки», как пела Наташа Королева. Дана с удовольствием показала цветы в инстаграм-историях и призналась, что они нравятся ей даже больше роз.