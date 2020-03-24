На днях Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись домой из Америки. Супруга рэпера принялась разбирать чемоданы и начала убирать елку, оставшуюся с Нового года. Параллельно с этим Оксана размышляла, как ей жить дальше. Джиган же в это время жил и не тужил. Нарушив карантин, он позвал к себе в гости друзей и приятно проводил с ними время в звукозаписывающей студии на территории дома.
Певец пригласил к себе бразильскую певицу Габриэллу да Силву. В 2008-м знойная красавица вышла замуж за русского бизнесмена Виталия Чекулаева, а двумя годами позже родила ему дочь Габриэллу. Так что с Россией девушку связывает многое. Однако главное не это, а то, что Да Силва внешне очень похожа на Оксану Самойлову. Они отличаются лишь цветом волос: Габриэлла обладает более светлой шевелюрой.
В инстаграм-историях певица выложила ролик, в котором Джиган встает перед ней на одно колено и вручает подарок «прекрасной королевне Ваканды». Кстати, рядом с Габриэллой играет его старшая наследница Ариела.
Самой Оксаны в видео не наблюдается. Видимо, она сдержала свои слова и старается не думать о Джигане. Возможно, пока бизнесвумен не готова его простить. Она всецело поглощена воспитанием трех дочерей и маленького сына Давида.
24 марта 2020 · ·
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