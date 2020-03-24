На днях Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись домой из Америки. Супруга рэпера принялась разбирать чемоданы и начала убирать елку, оставшуюся с Нового года. Параллельно с этим Оксана размышляла, как ей жить дальше. Джиган же в это время жил и не тужил. Нарушив карантин, он позвал к себе в гости друзей и приятно проводил с ними время в звукозаписывающей студии на территории дома.