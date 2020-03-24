Джиган встал на колени перед «копией» Оксаны Самойловой, которую пригласил в гости

Вернувшись в Россию, Джиган пробует все новые и новые способы вернуть доверие супруги после своих скандальных выходок в Америке.

Джиган, Оксана Самойлова

На днях Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись домой из Америки. Супруга рэпера принялась разбирать чемоданы и начала убирать елку, оставшуюся с Нового года. Параллельно с этим Оксана размышляла, как ей жить дальше. Джиган же в это время жил и не тужил. Нарушив карантин, он позвал к себе в гости друзей и приятно проводил с ними время в звукозаписывающей студии на территории дома.

Джиган и Габриэлла да Силва

Певец пригласил к себе бразильскую певицу Габриэллу да Силву. В 2008-м знойная красавица вышла замуж за русского бизнесмена Виталия Чекулаева, а двумя годами позже родила ему дочь Габриэллу. Так что с Россией девушку связывает многое. Однако главное не это, а то, что Да Силва внешне очень похожа на Оксану Самойлову. Они отличаются лишь цветом волос: Габриэлла обладает более светлой шевелюрой.

В инстаграм-историях певица выложила ролик, в котором Джиган встает перед ней на одно колено и вручает подарок «прекрасной королевне Ваканды». Кстати, рядом с Габриэллой играет его старшая наследница Ариела.

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Самой Оксаны в видео не наблюдается. Видимо, она сдержала свои слова и старается не думать о Джигане. Возможно, пока бизнесвумен не готова его простить. Она всецело поглощена воспитанием трех дочерей и маленького сына Давида.

24 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

8
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  • Оксанка снимает...
  • Как тут пишут, ну просто "оступился"))
  • Бред какой-то
  • Ну где плакальщицы?))
  • Габриэлла эта только на фотках из статьи похожа на Самойлову. Другие ее фото сейчас глянула в интернете,там ужас ужасный. Особенно улыбка. В целом эта семейка уже оскомину набила.
  • То есть, он среди окружающих мукл жену не отличает.
  • Пир во время чумы.
  • Ээээ... мда... Ффсё!

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