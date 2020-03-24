Вундеркинд российского кино признался, что употреблял наркотики

20-летний Семен Трескунов рассказал, что пристрастился к запрещенным веществам, но оставил зависимость в прошлом.

Семен Трескунов

Семен Трескунов стал известен после фильмов «Призрак» и «Хороший мальчик». Также он приобрел популярность благодаря сериалу «Ивановы-Ивановы», в котором сыграл зажатого отличника Данилу.

На днях в Сети появилось новое интервью 20-летнего актера, в котором он поведал о сложном периоде своей жизни. Оказалось, что в юности Трескунов злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами.

«Лет в 14 я начал чудить. Я курил, с друзьями пил, много чего успел попробовать. Весь прошедший год у меня был какой-то темный. Я абсолютно не был готов к ответственности, на которую притязал. В любой перепалке с отцом я претендовал на какое-то авторитетное мнение», — рассказал Семен в YouTube-шоу «вМесте».

Семен Трескунов, Василина Юсковец
Василина Юсковец и Семен Трескунов

В конце концов, из-за споров со старшими родственниками Трескунов ушел из семьи и снял отдельную квартиру. Он занимался своей первой короткометражкой, влюбился в коллегу по сериалу Василину Юсковец и много переживал как из-за творчества, так и из-за личной жизни. В середине февраля 2020-го он расстался с девушкой.

«Я начал пить, экспериментировать с веществами и совсем во всем этом увяз.  Чувство вины, которое меня переполняло на протяжении всего этого года, было сжирающей кристаллизованной фрустрацией. Я не просто чувствовал, что я не удовлетворен жизнью, я рассыпался, как песок, с каждым днем», — сообщил Трескунов.

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Семен не знает, что заставило его отказаться от пагубной привычки, но он сумел справиться со своей зависимостью. Его очень расстраивает, что проблема наркомании в стране замалчивается, а учителя и родители не говорят с детьми о том, какими опасными могут быть последствия употребления запрещенных препаратов. «Я сталкивался с теми ситуациями и веществами, в которых тонет больше половины моих ровесников. Сейчас по России катится эпидемия», — рассказал актер.

24 марта 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

1
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  • Думаю, он до сих пор употребляет, как и все новомодные актеры, режиссеры и телеведущие...

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