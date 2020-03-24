Вундеркинд российского кино признался, что употреблял наркотики

Семен Трескунов стал известен после фильмов «Призрак» и «Хороший мальчик». Также он приобрел популярность благодаря сериалу «Ивановы-Ивановы», в котором сыграл зажатого отличника Данилу.

На днях в Сети появилось новое интервью 20-летнего актера, в котором он поведал о сложном периоде своей жизни. Оказалось, что в юности Трескунов злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами.