Александр Буйнов рассказал о первой жене, которая погибла при пожаре

«Мы спали под роялем. Жили в квартире моих родителей. От этой неустроенности начались проблемы, и мы простились. Может, это было и предательство. Еще года два потом переписывались. Она уехала к себе на Алтай. Потом мы развелись по телефону», — признался Александр.

Причиной разрыва стал не только бытовой вопрос, но и тот факт, что Буйнов полюбил другую, к тому же девушка забеременела. Певцу пришлось жениться второй раз и прекратить общение с первой супругой.