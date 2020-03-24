Александр Буйнов рассказал о первой жене, которая погибла при пожаре

Александр Буйнов стал гостем программы «Судьба человека». В студии 70-летний певец вспомнил о своем первом браке с Любовью Вдовиной. Пара поженилась, когда ему было 20 лет, а ей — семнадцать.
Роман закрутился, когда Буйнов еще служил в армии: «Меня попросили организовать выступление женского хора. Я пошел в деревню рядом с частью и попросил местных девушек спеть для офицеров. Пришли 12 девчонок. Мы с сослуживцами, конечно, обрадовались. Так я организовал концерт под Новый год. Помню, что на нашем праздничном столе не было шампанского, колбасы. Запомнилось только, как мы сладко целуемся с Любой».
«Адреналин играл. Молодые совсем были. Мы просто влюбились друг вдруг естественным образом. У нее зеленые глаза, черные волосы. Казачка классная. Я просто погрузился в омут с головой», — отметил певец.
«Мы спали под роялем. Жили в квартире моих родителей. От этой неустроенности начались проблемы, и мы простились. Может, это было и предательство. Еще года два потом переписывались. Она уехала к себе на Алтай. Потом мы развелись по телефону», — признался Александр.
Причиной разрыва стал не только бытовой вопрос, но и тот факт, что Буйнов полюбил другую, к тому же девушка забеременела. Певцу пришлось жениться второй раз и прекратить общение с первой супругой.
В 2006-м году Вдовина трагически погибла при пожаре. 53-летняя экс-супруга Буйнова заночевала у друзей в соседней деревне, ночью дом загорелся. Спаслись все, кроме Любови.
24 марта 2020 · ·
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