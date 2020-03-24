«Ну, погнали!»: Дмитрий Тарасов снял гипс спустя месяц после травмы

Скоро супруг Анастасии Тарасовой сможет вернуться на поле. Врач осмотрел его травмированную ногу и обнадежил — состояние спортсмена и его конечности удовлетворительное.

33-летний Дмитрий Тарасов получил травму ноги месяц назад — как раз в тот момент, когда подписал долгожданный контракт с клубом «Рубин».

Футболиста госпитализировали прямо с поля во время сборов в Турции, и врач диагностировал закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением. Дмитрий улетел в Италию, где ему сделали операцию и наложили гипс.

Спустя месяц многодетный отец показал, как выглядит его нога после тяжелой травмы.

«Первый день без гипса», — прокомментировал Тарасов видео, которое выложил в инстаграм-истории.

Врач оценил ногу и заверил футболиста, что скоро тот полностью восстановится.

«Состояние с учетом почти месячного отсутствия движения удовлетворительное. Незначительный отек имеется в области голеностопного сустава, но он связан больше с отсутствием движения. Как только будет в работу включаться мышца, улучшится венозный отток и лимфоток, и отек будет спадать», — сказал доктор.

...
Дмитрий Тарасов долго был без работы
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Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления!

24 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
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  • В какой-то степени Тарасову повезло, что сейчас всё на карантине и игры все отменены. Спокойно подлечился.
  • Ну всё, вылечился,теперь можно заново ломать
  • Хорошая новость. Восстанавливайся скорее, любимая работа ждет тебя.

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