33-летний Дмитрий Тарасов получил травму ноги месяц назад — как раз в тот момент, когда подписал долгожданный контракт с клубом «Рубин».

Футболиста госпитализировали прямо с поля во время сборов в Турции, и врач диагностировал закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением. Дмитрий улетел в Италию, где ему сделали операцию и наложили гипс.