33-летний Дмитрий Тарасов получил травму ноги месяц назад — как раз в тот момент, когда подписал долгожданный контракт с клубом «Рубин».
Футболиста госпитализировали прямо с поля во время сборов в Турции, и врач диагностировал закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением. Дмитрий улетел в Италию, где ему сделали операцию и наложили гипс.
Спустя месяц многодетный отец показал, как выглядит его нога после тяжелой травмы.
«Первый день без гипса», — прокомментировал Тарасов видео, которое выложил в инстаграм-истории.
Врач оценил ногу и заверил футболиста, что скоро тот полностью восстановится.
«Состояние с учетом почти месячного отсутствия движения удовлетворительное. Незначительный отек имеется в области голеностопного сустава, но он связан больше с отсутствием движения. Как только будет в работу включаться мышца, улучшится венозный отток и лимфоток, и отек будет спадать», — сказал доктор.
Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления!
24 марта 2020 · ·
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