В Инстаграме Марины появилось видео, в котором девушка выезжает из автосалона на красном Porsche Cayenne. Его стоимость начинается от почти шести миллионов рублей. Позже Зубкова выложила пост и поблагодарила баскетболиста за презент: «Любимый мой, спасибо за нереальный подарок и за то, что каждый день делаешь меня счастливой! Люблю тебя, моя жизнь!»