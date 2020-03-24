Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова празднует 35-летие. Андрей Зубков основательно подготовился к дню рождения жены и вручил ей щедрый подарок.
В Инстаграме Марины появилось видео, в котором девушка выезжает из автосалона на красном Porsche Cayenne. Его стоимость начинается от почти шести миллионов рублей. Позже Зубкова выложила пост и поблагодарила баскетболиста за презент: «Любимый мой, спасибо за нереальный подарок и за то, что каждый день делаешь меня счастливой! Люблю тебя, моя жизнь!»
Зубков оставил лаконичный ответ — Love и смайлик в виде сердца. Девушку поздравили звездные друзья. Марина Газманова отметила, что крайне приятно видеть именинницу такой счастливой, а экс-солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова поздравила ее с днем рождения и назвала «крошкой».
Woman.ru присоединяется и желает Марине всего самого светлого в этот весенний день.
24 марта 2020 · ·
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