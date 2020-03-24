42-летняя Екатерина Климова, во-первых, совершенно не выглядит на свой возраст, во-вторых, с годами практически не меняется. И у нее есть доказательство!
Мама четверых детей выложила в Инстаграм короткий ролик, в котором видно, какой она была с самого юного возраста.
«Шкафы с документами и фотографиями разобраны», — подписала трогательный ролик актриса «Бедной Насти». Стоит отметить, что Климова умудрилась практически не измениться со школьных времен — лишь стала более утонченной.
А ведь когда-то Екатерина считала себя некрасивой. Однажды она показала подписчикам архивное фото, которое явно было склеено, и рассказала его историю.
«Катя Климова, 18 лет. Фото было порвано… ''Некрасивая, обыкновенная я какая-то!..'' Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо. Забавно, но после всевозможных экспериментов над своей внешностью всю осознанную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности. Путь был долгим. А можно было просто поверить маме», — написала актриса.
Напомним, что очаровательная Екатерина воспитывает четверых детей. Старшей дочери Елизавете совсем недавно исполнилось 18 лет. Также у Климовой есть два сына, Корней и Матвей, и младшая дочь Белла.
24 марта 2020 · ·
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