42-летняя Екатерина Климова, во-первых, совершенно не выглядит на свой возраст, во-вторых, с годами практически не меняется. И у нее есть доказательство!

Мама четверых детей выложила в Инстаграм короткий ролик, в котором видно, какой она была с самого юного возраста.