24 марта Владимир Путин прибыл с официальным визитом в больницу в подмосковной Коммунарке. В этом многопрофильном центре содержатся люди, у которых выявлен коронавирус.
Также в клинике находятся и те пациенты, которые ждут результатов анализа на наличие COVID-19.
Во время посещения Коммунарки президент оценил, как отечественные врачи борются со страшной инфекцией, поразившей весь мир. Напомним, пока в России не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса.
Владимир Владимирович решил лично приехать в центр сразу после совещания по вопросам борьбы с коронавирусом.
«Он (президент — прим. Woman.ru) выслушал доклады о положении дел. На совещании решили съездить в больницу, посмотреть, как там обстоят дела», — передает слова Дмитрия Пескова РИА «Новости».
Владимир Путин не только лично пообщался с главным врачом медицинского центра, но и посмотрел на условия, в которых содержатся пациенты. Для этого президент надел специальный защитный костюм.
В разговоре с персоналом Владимир Владимирович похвалил коллектив больницы: «Я посмотрел, как они трудятся. Все на боевых постах. Не хочется употреблять военных выражений, но действительно все работают у вас как часики, как хороший механизм слаженный. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть. Они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства. Просто видно со стороны, как это все налажено», — сказал президент.
24 марта 2020 · ·