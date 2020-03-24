24 марта Владимир Путин прибыл с официальным визитом в больницу в подмосковной Коммунарке. В этом многопрофильном центре содержатся люди, у которых выявлен коронавирус.

Также в клинике находятся и те пациенты, которые ждут результатов анализа на наличие COVID-19.

Во время посещения Коммунарки президент оценил, как отечественные врачи борются со страшной инфекцией, поразившей весь мир. Напомним, пока в России не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса.