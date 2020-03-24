«Все работает как часики»: Владимир Путин посетил подмосковный центр, где лечат больных коронавирусом

Владимир Путин внимательно следит за эпидемиологической ситуацией на территории России. Президент решил лично посетить медицинский комплекс, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. 

Владимир Путин
Владимир Путин с персоналом больницы в Коммунарке

24 марта Владимир Путин прибыл с официальным визитом в больницу в подмосковной Коммунарке. В этом многопрофильном центре содержатся люди, у которых выявлен коронавирус. 

Также в клинике находятся и те пациенты, которые ждут результатов анализа на наличие COVID-19. 

Во время посещения Коммунарки президент оценил, как отечественные врачи борются со страшной инфекцией, поразившей весь мир. Напомним, пока в России не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. 

Владимир Путин

Владимир Владимирович решил лично приехать в центр сразу после совещания по вопросам борьбы с коронавирусом. 

«Он (президент — прим. Woman.ru) выслушал доклады о положении дел. На совещании решили съездить в больницу, посмотреть, как там обстоят дела», — передает слова Дмитрия Пескова РИА «Новости»

Владимир Путин не только лично пообщался с главным врачом медицинского центра, но и посмотрел на условия, в которых содержатся пациенты. Для этого президент надел специальный защитный костюм. 

В разговоре с персоналом Владимир Владимирович похвалил коллектив больницы: «Я посмотрел, как они трудятся. Все на боевых постах. Не хочется употреблять военных выражений, но действительно все работают у вас как часики, как хороший механизм слаженный. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть. Они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства. Просто видно со стороны, как это все налажено», — сказал президент. 

24 марта 2020 · Текст: · Фото:

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